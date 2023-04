Çankaya'da 23 Nisan Coşkusu

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik etkinliklerinin ilki, Çayyolu Atapark'ta düzenlenen resmi tören ile başladı. Çankayalılar, marşlar eşliğinde bayram coşkusu yaşadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinin ilkinde, Çayyolu Atapark'ta Çankayalılar'la bir araya geldi. Atapark'ta düzenlenen törende çok sayıda vatandaşın yanı sıra CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da hazır bulundu.

Törende konuşan Başkan Alper Taşdelen, "Cumhuriyete karşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine karşı yapılan bütün tehditleri hep birlikte göğüsledik. Bundan sonra da göğüsleyeceğiz. Ulu Önder Atatürk cumhuriyeti kurarken kendisine tekrar bir saltanat yaratmadı. Ulu Önder Atatürk, İstanbul'da Osmanlı'dan kalan saraylarda değil Çankaya'da küçük bir bağ evinde yaşadı ve Cumhuriyeti orada kurdu. Mustafa Kemal Atatürk, üzerinde ne kadar mülk varsa öldüğünde hepsini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağışladı. Atatürk'ün kendine kişisel bir ikbal değil, ulusa bir gelecek yaratmak için kurduğu Cumhuriyet'i yaşatmak, kollamak hepimizin görevi" dedi.

"ATAMIZIN SÖZÜNDEN YOLA ÇIKARAK ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Alper Taşdelen, Çankaya'nın Cumhuriyet'e ve Atatürk'e her zaman sahip çıkacağına vurgu yaptığı konuşmasına, şöyle devam etti:

"Ulu Önder Atatürk, 'Hayatta tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak' demiştir. Biz de Çankaya Belediyesi olarak, Atamızın bu sözünden yola çıkarak çok çalışıyoruz. Çok çalışırken de Türkiye'nin kalbi, Cumhuriyet'in kalbi olan Çankaya'nın Cumhuriyetçi, Atatürkçü kimliğine de her zaman sahip çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi statlardan, meydanlardan Atatürk'ün adını sildiler, biz Çankaya Belediye Meclisi'nde karar aldık, Ahlatlıbel parkımızın adını Ahlatlıbel Atatürk Parkı olarak kabul ettik. İki ayyaş dediler; bu ülkeyi kuranlara. Biz Birlik Mahallesi'nde yaptığımız 62 dönümlük parkımıza İsmet İnönü adını verdik.

İKİNCİ YÜZYILA 3 BÜYÜK PROJE

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında üç büyük projemizi Çankaya'ya armağan edeceğiz. Birincisi, bizim eskiden bir Atatürk Kültür Merkezimiz vardı Millet Bahçesi oldu, o kültür merkezi ne oldu akıbetini bilen yok. Ankara'ya uluslararası standartlarda harika bir kültür merkezi kazandırıyoruz. Eskişehir Yolu üzerinde Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olacak bu kültür merkezinin adı Atatürk Kültür Merkezi olacak.

Bademlidere'de 750 dönümlük yeni bir park yapıyoruz. Bu parkımızın adını da Cumhuriyetimizin 100. Yılına istinaden Bademlidere Cumhuriyet Parkı koyuyoruz. Yine Ankara'mızda, Milli Mücadeleyi anlatan bir müzemiz yoktur. Bu çok büyük bir eksikliktir, çünkü her Başkentte o ulusun bağımsızlık mücadelesini anlatan bir müze olur ve herkes oraya gider görür. Ankara'mızda yok. Mülkiyetini aldığımız tarihi Abidin Paşa Köşkümüze bu sene Milli Mücadele Müzesi yapıyoruz. Bu müzeyi, üç boyutlu uygulamalar ve son teknoloji ile hazırlıyoruz. Teknolojisi ile ödül alacağına yürekten inanıyorum.

"CUMHURİYET'İ KURANLARA MİNNET BORÇLUYUZ"

Değerli dostlarım, tarihini bilmeyen, milli kahramanlarını bilmeyen, kendi kurucu liderlerine saygı göstermeyen kendi ulusal kurtuluş savaşına saygı duymayan bir ulus geleceği kuramaz Bizler her zaman Ulu Önder Atatürk'e silah arkadaşlarına cumhuriyeti kuranlara minnet borcumuzu her zaman yüreğimizde hissediyoruz ve öyle de çalışmaya devam edeceğiz. Bunun, yüreği atan herkesin, nefes alan her Türk vatandaşının görevi olduğunu düşünüyorum. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bize bu toprakları vatan yapan kahramanlarımıza, şehitlerimize borçluyuz. Onun için tarihimizi bileceğiz, tarihimizi yaşatacağız. Aynı zamanda Cumhuriyet temelinde Atatürk devrimleri temelinde geleceğimize her zaman sahip çıkacağız. Biz bu duygularla var olduk ve her zaman aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük ulus daha yüzyıllarca bu güzel bayramları kutlasın. Çocuklarımız bu güzel ülkede mutlu yaşasınlar diliyorum."