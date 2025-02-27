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Zıpkınla 1.8 metre boyunda akya balığı avladı

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Çanakkale'de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilo ağırlığında 1.8 metrelik akya balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Çanakkale'de 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saroz açıklarında geçtiğimiz günlerde trofe denilen (nadiren avlanabilen türünün büyük balığı) avladı.

63 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla tüpsüz olarak 25 metre derinliğe dalan Doğan, daldıktan bir süre sonra zıpkınıyla bir akya sürüsüyle karşılaştı. Doğan, zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1.8 metre boyunda akya balığı avladı.

Zıpkınla 1.8 metre boyunda akya balığı avladı

SU ALTI KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Zıpkınla 1.8 metre boyunda akya balığı avladı

"BU TARZ BİR BALIKLA İLK KEZ KARŞILAŞTIM"

Çetin Doğan, daha önce de büyük balıklarla karşılaştığını avladığını belirtirken, bu tarz büyüklükteki balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Zıpkınla 1.8 metre boyunda akya balığı avladı

Zıpkınla 1.8 metre boyunda akya balığı avladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOguz Cetin:

helal olsun ..

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