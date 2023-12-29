Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri'ne muhteşem açılış

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri'nin Açılış Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını alan Kayseri, sporun merkezi haline getirecek prestijli projeler hayata geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleşti.

Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri'nin Açılış Töreni'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, "Bakanımızın teşrifleriyle hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma, temel atmadan temel atmaya koşan bir anlayış içerisinde, uyum kültürüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin Kayseri'deki vizyon projelerin üzerine yeni projeler eklediklerini belirten Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Değerli bakanım sizlerin Kayseri'mize belediye başkanlığınız döneminde oluşturduğunuz vizyon doğrultusunda her alanda çalışmalarımızı geliştirerek, üzerine bir şeyler ekleme mantığı içerisinde sürdürmeye devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere yapmış olduğunuz bir toplantıda yaklaşık 10 madde üzerinde bizlere ufuk açıcı, şehrimize katkı sağlayıcı yaklaşımlar ile Kayseri'mizi ticaretin, sanayinin, turizmin, eğitimin ve sporun şehri ve diğer alanlarda ön plana çıkarmak için tespitler yapmış ve bu doğrultuda çalışmalar yapılması yönünde talimatlar vermiştiniz. Daha sonraki süreçte bu çalışmaların üzerine bizler de müzeler şehri, kütüphaneler şehri, genç ve öğrenci dostu mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

"Sporun, kültürün merkezi olarak şehrimizin uğrak yeri oldu"

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin kendisinden söz ettiren bir konuma geldiğini ifade ederek, "İçerisinde bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de yine sizin ufkunuzla gündeme gelen, daha sonraki süreçte tamamlanan, yatırımlarıyla kendisinden söz ettiren bir konuma geldi. Burayı sadece yeşil alandan ibaret olarak kurgulamak yerine, sporun, kültürün merkezi olarak şehrimizin uğrak yeri olma yönündeki çalışmalarımızla gündeme getirmeye ve bu alanda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Sportif alanların kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, "Yine sizlerin spor alanında kurguladığı 10 maddeden birisi olan ve kurmuş olduğunuz Spor A.Ş. ile çalışmalarımızı sürdürüyor. Aynı şekilde Erciyes Kayak Merkezi'miz de hem turizmin hem sporun amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz süreçte buraya da yeni fonksiyonlar eklemek suretiyle Yüksek İrtifa Merkezi ve sportif alanlar gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Anadolu Harikalar Diyarı'nda gerçekten 750 bin metrekare alanda yapmış olduğunuz çok amaçlı çalışmaların yanında sonradan eklemiş olduğumuz ata sporlarını içeren çalışmalar ile yine sporun bir başka alanını da hayata geçirmiş, atlı okçuluk gibi sporları da hayata geçirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Spor Şehri Unvanı

Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığını anımsatan Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizi sizlerin oluşturduğu altyapı ile birlikte spor şehri yönündeki çalışmalarla 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığımızı da sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah 2024 yılında Kayseri'mizi sporun merkezi olarak taçlandırmaya devam edeceğimizi belirtirken, yine sizlerin destekleriyle Kayserispor'umuz da çok şükür şehrimizi en güzel şekilde temsil eden konumdadır. Her alanda biz de varız mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yanı sıra Kaykay Pisti, BMX Parkuru ve spor tesislerinin de açıldığını söyleyerek, "Bu millet bahçesi içerisindeki sportif alanlarımıza basket, futbol sahalarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, BMX parkuruyla, kaykay pisti alanlarıyla sportif fonksiyonları eklerken, içerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi adı altında iki yarı olimpik yüzme havuzu, çocuklar için yüzme havuzu, fitness ve eğitim merkezi, saunası gibi çalışmaları içeren 4 bin metrekare kapalı alan ile en güzel çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Millet Bahçesi'nde yeni projeler hayata geçiriliyor

Millet bahçesinin fonksiyonunu yeni yatırımlarla arttıracaklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet bahçesi içerisine 6 bin metrekare çok amaçlı halk kütüphanesini, 5 bin metrekare büyüklüğünde Mimarsinan kent müzesi ve aynı şekilde turizm odaklı yeme içme kültürünü ön plana çıkaran şehrimizin Kreatif Ulusal Bazda şehirler arasında UNESCO tarafından anılmasının ardından Mutfak Sanatları Merkezi ya da Gastronomi Merkezi adı altında hem yeme içme hem de atölyeleri ile kendisinden söz ettiren hale geldiğini paylaşmak istiyorum. 2024 yılının 2'nci gününden itibaren spor hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından rahatlıkla kullanabileceği, ulaşım kolaylığı bağlamında herkesin tercih edeceği, modern, çağdaş, günün koşullarına uygun bu tesisin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu güzel tesisimizin açılışında hep birlikteyiz, hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Değerli başkanıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arazisinin devralınma sürecinde yaşananları anlattı.

"Noktayı koymak Memduh Başkanıma nasip oldu"

Uzun yıllar sonra tekrar girişimlere başladıklarını kaydeden Özhaseki, "O dönemdeki Garnizon komutanımızla yeniden teşriki mesaiye geçip, 20 sene önce verdiğim dilekçeyi buldurup, işe yeniden başladık. O günden bugüne kadar da bir taraftan askeriye için güzel tesisler yapıldı, bir taraftan da Kayseri halkının kullanacağı çok güzel mekanlar çıktı. Buraya noktayı koymak da Memduh Başkanıma nasip oldu. Allah razı olsun, ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu.

"Biz kol kola verdik, sırt sırta verdik"

Kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Başkan Büyükkılıç ile kol kola, sırt sırta hep birlikte çalıştıklarını dile getiren Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memduh Başkanım söylediği için aklıma düştü. Bundan 15 sene kadar önceydi bir program hazırladık, kendisinin de emeği var, çünkü Melikgazi'deydi. Biz kol kola verdik, sırt sırta verdik, hep birlikte çalıştık. 10 başlıkta Kayseri'de neler yapılmalı diye Kayseri'nin hedefini ve ufkunu belirledik. Altyapıyla uğraştık, kanallar yaptık, arıtma tesisi yaptık. Yüzlerce park yaptık, şimdi 2 bine yakın park var. Bunlar sıradan belediye hizmetleri, bir de bu şehrin olması gerektiği bir yer var. Bir ufuk olmalı, işte o nedir diye 10 başlıkta çalıştık. Sağlıkta Kayseri neler yapmalı? Eğitimde neler yapmalı? Kültürde, sanatta, ticarette, turizmde hatta eğlencede bu memleket ne yapmalı? Açtığımızda başlıkları çok güzel fikirler çıktı. Oradan başlayan bu süreç çok şükür epeyce bir zaman içerisinde etle kemiğe büründü."

Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Kayseri'nin spor ve sağlık alanında bu tür yatırımlarla geleceği daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inancının tam olduğunu ifade ederek, 7'den 70'e herkesin Kayseri'deki tesislerden faydalanabileceğini kaydetti.

Milletvekili Özsoy'dan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Özsoy, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tesisleri teşvik etme amacıyla hayata geçirilmesi büyük bir adım. Kayseri'nin spor ve sağlık alanında bu tür yatırımlarla geleceği daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inancım tamdır. Hem birlikte sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak, bu tesislerin değerini koruyup, sayılarını artırmasını destekleyecektir. Böylesine faydalı bir tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'mize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Millet Bahçesi'nin açılışına Cumhurbaşkanımız gelecek"

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi ile Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleşirken, Bakan Özhaseki de "Millet bahçesinin açılışına Cumhurbaşkanımız gelecek, inşallah programa aldılar, bizimkisi sadece spor salonun açılışıdır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Daha sonra tören kapsamında, protokol tarafından Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri ilgiyle gezilerek, teknik bilgiler alındı. - KAYSERİ