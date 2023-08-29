Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten, 30 Ağustos Zafer Bayramı meajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos mesajında, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi, yüce Türk Milleti'nin şanlı tarihindeki en önemli gurur ve iftihar günlerinden biridir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos mesajında, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi, yüce Türk Milleti'nin şanlı tarihindeki en önemli gurur ve iftihar günlerinden biridir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Böcek, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında her türlü imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor olmanın gurur, coşku ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

"Bizlere bu şanlı tarihi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" diyen Böcek, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi, yüce Türk Milleti'nin şanlı tarihindeki en önemli gurur ve iftihar günlerinden biridir. 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer öncesinde "Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir İleri" emrini vererek tüm savaşın seyrini değiştiren başkomutan Mustafa Kemal, işgalci güçleri yenilgiye uğratarak Türk milletinin bağımsızlığının ve özgürlüğünün yolunu aydınlatmıştır" dedi.

" Kutlamalara davet"

Böcek mesajında şunları kaydetti: " Ulu Önder Atatürk'ün açtığı bu yolda, O'nun ilke ve inkılaplarından ayrılmadan gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde, canları pahasına savaşarak bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum".

Böcek, 101 yıl önceki birlik ve beraberlik ruhuyla Zafer Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlamak amacıyla tüm Antalyalıları 30 Ağustos Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirecekleri Athena konserine davet etti. - ANTALYA