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Bursa haber | İnegöl'ün yeni Başsavcısı Veli Ecir göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa haber | İnegöl'ün yeni Başsavcısı Veli Ecir göreve başladı

Edinilen Bursa haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararname kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararname kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, göreve başladı.

Gümüşhane Başsavcısı iken yaz kararnamesiyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı görevine atanan Veli Ecir, ayağının tozuyla görevine başladı.

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ecir, sırasıyla Bartın Ulus, Bitlis, Adana, Antalya Kemer ilçesinde görev yaptı. Gümüşhane Başsavcılığı görevindeyken yaz kararnamesiyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Görevine başlayan Başsavcı Veli Ecir, İnegöl ilçesini beğendiğini söyleyerek, "Temennimiz İnegöl'e en iyi şekilde hizmet etmek. Vatandaşların, adalet ihtiyaçlarını karşılamak ve teşkilatımızı layıkıyla temsil etmek için büyük çaba göstereceğiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza açık. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için adli kolluk personeli ile birlikte konusu suç teşkil eden her olayda etkin bir soruşturma yürüterek eylemlerinin cezasız kalmaması için özveri ile çalışacağız" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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