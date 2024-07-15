CHP Milletvekili ve İlçe Başkanı, TÜİK'in Gıda Enflasyonunu Ziyaret Ederek Değerlendirdi

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, TÜİK'in gıda enflasyonu güncel fiyatları için semt pazarını ziyaret etti. Öztürk, "Özellikle temel gıda soğana, patatese baktık. 7 lira 70 kuruş denilen patatesin en düşüğü 15 lira. 49 lira denen kuru fasulyenin en ucuz ve düşük kalitelisi 70 lira. Bakıldığında temel gıdayla TÜİK'in açıkladığı birçok sebzede yüzde 70'e, 100'e yakın ciddi bir fark var" dedi.

TÜİK'in yanlış anlaşılmalara neden olduğu gerekçesiyle Nisan 2022'den beri açıklamayı durdurduğu ürün kalemlerinin güncel fiyatlarıyla ilgili yapılan hesaplamanın ardından CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ertuğrulgazi Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Öztürk'e CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Öztürk'e, pazar fiyatları konusunda esnaf yurttaşlar dert yandı.

Öztürk'ün 'Nasılsınız' diye sorduğu bir yurttaş, "Pahalılık olmasa iyiyiz de pahalı olduğu için iyi değiliz. Bakana göre güllük gülistanlık her şey. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

TÜİK enflasyonuna göre belirlenen güncel fiyat listesinde 7,76 TL olduğu ifade edilen soğan için Bursalı esnaf en ucuz soğanın kilosunun 17,50 TL olduğunu söyledi. Bir başka pazar esnafı ise haziran ayında 7,76 TL'ye hiç soğan satmadıklarını, şu an 15 TL'nin kendilerini kurtarmadığını ifade etti.

"Vatandaş karpuz alamıyor"

Bir başka yurttaş ise, "Bir insan kaç sene yaşar? 220 senede bir araba alabiliyorsun. Siz ölün de bir şey almayın diyorlar. Çocuğum bir şey alamayacak kardeşim. Türkiye'nin durumu neyse onu güzelce dengeleyecekler. Sen birisine 100 birisine 10 verirsen olur mu" dedi.

Bamya satan pazarcı, "Vatandaş karpuz alamıyor. Bamyanın sezonu ama alamıyorlar. Ben esnaf olmama rağmen bazı ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayamıyorum. Müşterilerimizin çoğunluğu emekli. Onların durumu biraz daha iyi olsa bizde de satış olur" şeklinde konuştu.

TÜİK tarafından hazırlanan güncel fiyat listesinde zeytinyağının fiyatının 113 TL olduğu belirtilmişti. Bursalı esnaf Gemlik zeytinyağının kilosunun 350 TL olduğunu, en ucuz zeytinyağının ise 300 TL civarında satıldığını açıkladı.

"Beğenmedikleri partinin zamanında iki çocuk okuttum"

Pazarda Öztürk'ü gören bir yurttaş ise hayat pahalılığına karşı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayat pahalılığına isyandayım. Emekli maaşlarımız belli. Bundan 20 sene önce ben torunlarıma baktım. Çocuklarımdan para istemeden onlara 6- 7 çeşit meyveden püre yapıp yedirdim. Bu sene ben kendime bir kilo çilek alıp yiyemedim, reçel yapamadım. Bundan daha önce tezgahların en önlerinden istediğim şeyleri alırdım. Şimdi gidip 'ayrılmış ikinci el şeyleriniz var mı' diye soruyorum. Beğenmedikleri partinin zamanında ben iki çocuk okuttum. İkisini de borçsuz evlendirdim. Bir tanesine de ev aldım tek bir kişinin çalışmasıyla. Şu anda iki çocuğu olup kirada oturan bir kişinin çalışmasıyla ev alsın da göreyim."

"Değişim tepedeki gidince olur"

Pazarda esnaflık yapan bir başka yurttaş da "Kök maaş 2 bin 400 lira para verdi. Benim kök maaşım 7 bin 500 TL'ydi. Normalde seyyanen zamla beraber 10 bin lir alıyordum, yine 10 bin verecekler. Şimdi bir dünya emekli isyan ediyor. Değiştirebilir mi, değiştiremez. Tek değişim, tepedeki gider başkası gelir ancak öyle olur. Yapacak hiçbir şey yok. Bu devran, O oradayken enflasyona da satışlara da yapacağı hiçbir şey yok" sözleriyle iktidara isyan etti.

"Pazara gelin, rakamları öyle hesaplayın"

Pazar ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Öztürk, şunları söyledi:

"TÜİK verilerinden sonra pazarı gezdik. Özellikle temel gıda soğana, patatese baktık. 7 lira 70 kuruş denilen patatesin en düşüğü 15 lira. 49 lira denen kuru fasulyenin en ucuz ve düşük kalitelisi 70 lira. Bakıldığında temel gıdayla TÜİK'in açıkladığı birçok sebzede yüzde 70'e 100'e yakın ciddi bir fark var. Genel olarak gezdiğimizde hem esnaf hem de halkımız fiyatlardan ve alım gücünün ciddi düşüklüğünden şikayetçi. Pazar yerimiz de genellikle memur, memur emeklisi, emekli ve işçinin olduğu bir bölge. Sınıf olarak ortanın altında, lüks bir semtte değiliz. Fiyatlar genelde en düşük ortalamaya yakın. Tabi herkes sabırsızlıkla emekliye ve asgari ücretliye yapılacak maaşın yeniden değerlendirilip zam beklediğini gördük. Burada TÜİK başkanına bir kez daha sesleniyoruz. Pazara gel, fiyatlara bak, o temel değişimlere göre rakamları hesaplayın. Hesapladığınız her yanlış rakam, milletin emeğinden, emeklinin cebinden çalınan bir paradır. Bunu devam ettirmeyin. Pazara gelin ve fiyatları yerinde kontrol ederek değişimleri doğru yansıtın diye kendilerini bir kez daha uyarıyoruz. Yoksa halkını kandıran, dolandıran TÜİK'ten bir gün gelir o halk hesabını sorar."

"Pazar yangın yeri"

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Ertuğrulgazi Semt Pazarı'nı gezdik, tezgahlardaki fiyatları gözlemledik, pazarcı esnafımızın şikayetlerini dinledik. Pazardaki fiyatlarda TÜİK'in tespit ettiği fiyatları karşılaştırdık. Arada çok büyük bir uçurum var. TÜİK'in gıda enflasyonunu tespit ederken gerçekten nereden aldığını çok merak ediyoruz. Öyle bir fiyat varsa pazarda bizi de götürsün, biz de görelim. Pazar yangın yeri. Pazarcı geçen seneye oranla getirdiği ürünü tonaj bazda yarısından daha azını satıyor. Dolayısıyla pazara baktığımızda da çok ciddi bir canlılık yok. Alım gücüyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Ülkemizde ciddi anlamda bir işsizlik gerçeğiyle de karı karşıyayız. Emekli 10 bin lira maaş alıp yaşamını sürdüremiyorken, bu hayat pahalılığı karşısında işsiz olan insanlarımızın da hayata tutunabilmeleri, yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri mümkün değil. TÜİK derhal pazarda reel olan fiyatları dikkate alıp buna uygun gıda enflasyonunu tespit etmesi lazım. Özellikle bu ülkede işçi ve emekçilerin zam dönemlerinde TÜİK'in enflasyon oranlarının çok dip yaptığı dönemlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla gerçek enflasyonu gizlemek suretiyle insanların maaşlarına gelmesi gereken zam oranlarını olumsuz etkiliyorlar. İnsanların hak ettiği alması gereken geliri de bu yöntemlerle çalıyorlar. Açıkçası TÜİK yöneticileri bu ülkedeki insanların cebindeki parayı çalma yöntemleriyle enflasyon tespiti yapıyorlar. Biz bunu şiddetle kınıyoruz ve gerçek enflasyon rakamlarını derhal açıklamasını bekliyoruz."