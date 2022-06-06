Bursa'da atıktan sanata çevreci dönüşüm - Haberler

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Bursa'da atıktan sanata çevreci dönüşüm

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Aydın - Yerel
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Bursa'da atıktan sanata çevreci dönüşümBURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir haftaya yayılan Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde UNESCO meydanında, atıklardan adeta sanat eserine dönüşen ürünler sergilendi.

Bursa'da atıktan sanata çevreci dönüşüm

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir haftaya yayılan Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde UNESCO meydanında, atıklardan adeta sanat eserine dönüşen ürünler sergilendi.

Bursa'yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi, arıtma tesisleri, dere ıslahı ve kente yeni yeşil alanlar kazandırılması gibi pek çok projeyi hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için bir dizi etkinliklere imza atıyor. Bu çerçevede 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü bir haftalık etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi, Heykel'deki tarihi belediye binası önündeki UNESCO Meydanı'nda örnek çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, tüm daire başkanlıkları ile belediye iştiraklerinin katılımıyla yapılan etkinlikte atık malzemeler, çeşitli uygulamalarla geri kazanıldı. Açılan stantlarda vatandaşlara saksılarda çiçek dağıtılırken, BUSMEK standında atık olarak değerlendirilen ürünlerin nasıl yeni bir eşyaya dönüştüğü gözler önüne serildi. Çocukların atık malzemelerden yaptıkları ürünler dikkat çekerken, etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ile Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka da katıldı.

Maharetli ellerde yeniden kullanılabilir hale gelen atık malzemeleri dikkatle inceleyen Başkanvekili Fethi Yıldız, çevre konusunda hassasiyet gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Yerel

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