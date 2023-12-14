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Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi 76 Bin 807 Talebi Yerine Getirdi

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İzmir Buca'da, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri değerlendirerek, gerekli adımların atılması amacıyla kurulan Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, 2 yılda 76 bin 807 talebi yerine getirdi.

İzmir Buca'da, vatandaşlardan gelen; talep, öneri ve şikayetleri değerlendirerek, gerekli adımların atılması amacıyla 2 yıl önce kurulan Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, 76 bin 807 talebi yerine getirdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde kurduğu Sarı Masa Çözüm Merkezi, vatandaşlarla belediye arasında köprü oldu. Bucalıların talep, öneri ve şikayetlerini; belediyenin resmi internet sitesi, e-posta, yüz yüze başvurular, sosyal medya ve telefon üzerinden alan merkez, gerekli birimlerle iletişime geçerek, iki yılda tam 76 bin 807 talebin yerine gelmesini sağladı.

Sarı Masa Çözüm Merkezinin çalışmalarıyla ilgili vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Sarı masa, vatandaşlarımız Buca Belediyesine bir öneri ile gittiğinde karşılıksız kalmasın, karşısında bir muhatap bulsun; önerisi, şikayeti ne ise dinlensin, bir an evvel yerine getirilsin diye hayata geçirilmiş bir projedir. Sistemimiz, kurulduğu ilk günden beri oldukça verimli bir şekilde ilerliyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'katılımcı yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz, kentimizi ortak akıl ile yöneteceğiz' diyorduk. Bunu gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yarının Buca'sı için çalışmalarımızı emin adımlarla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Buca'da çözümün adresi haline gelen Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, belediyenin internet sitesi, e-posta aracılığıyla ve yüz yüze yapılan başvuruların yanı sıra sosyal medya üzerinden de talep topluyor. Merkez; Facebook, X ve Instagram'da "Bucasarimasa" kullanıcı adıyla faaliyet gösteriyor. Herhangi bir şikayet ya da öneride bulunmak isteyenler, bu kanallardan merkeze isteklerini iletebiliyor. Yine vatandaşlar, 0 850 228 28 22 numaralı iletişim hattı ile 0 534 501 28 28 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de taleplerini merkeze aktarabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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