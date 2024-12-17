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BTSO yerli malı bilinci ve gelecek nesiller seminerine ev sahipliği yaptı

BTSO yerli malı bilinci ve gelecek nesiller seminerine ev sahipliği yaptı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Yerli Malı Bilinci ve Gelecek Nesiller Semineri'ne ev sahipliği yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Yerli Malı Bilinci ve Gelecek Nesiller Semineri'ne ev sahipliği yaptı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen programda tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin önemi vurgulanırken, Bursa'da üretilen ve yurt dışına satılan ürünler ile başarı hikayeleri öğrencilere tanıtıldı.

BTSO, okul-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Yerli üretim ve yerli ürün tüketimine teşvik etmek amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, BTSO ev sahipliğinde Yerli Malı Bilinci ve Gelecek Nesiller Semineri düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ile BTSO Meclis ve Komite Üyelerinin yanı sıra meslek ve teknik anadolu liselerinden öğrencilerin katıldığı programda savunma sanayiinden otomotive, tekstilden perakendeye, bilişimden sağlığa kadar birçok sektörde önemli başarılara imza atan Bursa iş dünyası temsilcileri deneyimlerini ve yerli üretimin önemini anlattı.

"Kendimiz tasarlamalı, kendimiz üretmeliyiz"

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, dünyanın yeni bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Yaşanan bu büyük dönüşümü doğru okumak zorunda olduklarını ifade eden Koçaslan, "Bütün bu değişimlerle birlikte gelecekte öne çıkacak, geleceği şekillendirecek olan sektörlerde de üretim anlayışımızı hızla değiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan üretim anlayışı, milli ve yerli üretim odaklı olmalıdır. Artık kendimiz tasarlamalı, kendimiz üretmeli ve ürettiklerimizi dünyaya satmalıyız. Özellikle son dönemde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, devletimizin de büyük desteği ve çabasıyla, başta savunma sanayii alanında olmak üzere birçok sektörde millileştirme çalışmaları hız kazandı. BTSO olarak bizler de ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna daha fazla katkı sunabilmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yüksek teknoloji gerektiren raylı sistemler, kompozit, teknik tekstil, asansör ve uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde hayata geçirdiğimiz kümelenme ve UR-GE faaliyetleri ile bulunduğumuz coğrafyanın üretim ve teknoloji merkezi olmayı hedefliyoruz." dedi.

"Gençlerimize çok güveniyoruz"

Daha iyi bir gelecek için her alanda yerli ve milli üretimin artırılması gerektiğini söyleyen Koçaslan, "Kendi kendine yetebilmek, kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek aslında sürdürülebilir kalkınma için de oldukça önemli bir konu. İşte yakın geçmişte yaşadığımız pandemi sürecinde en basit malzemelerin bile üretiminde sıkıntı çeken ülkeleri gördük. Dışarıya bağımlılığınız arttıkça ekonomide sıkıntılar yaşama ihtimaliniz de o kadar fazla oluyor. Bu anlamda şükürler olsun ki Türkiye'mizin temelleri sağlam. Bugün neredeyse tüm sektörlerde dünyaca tanınan, önemli başarılara imza atan üreticilerimiz, ihracatçılarımız, mühendislerimiz, bilim insanlarımız var. Biliyoruz ki bu ülke daha nicelerini yetiştirecek güce sahip. Biz her adımımızı, bu inançla atıyoruz. Türkiyemize, gençlerimize, pırıl pırıl çocuklarımıza çok güveniyoruz. Biz gençlerimize iyi birer gelecek inşa etmek, yeni yollarda önlerini açmak ve iyi örnekler olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim bilincinin geliştirilmesi konusunda son derece kıymetli gördüğümüz bu toplantıların artarak sürmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"Yerlileşmek ve millileşmek zorundayız"

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Türkiye'nin tüm sektörlerde yerli ve milli üretime yönelmek zorunda olduğunu söyledi. Bursa'nın bu anlamda Türkiye'nin örnek şehirleri arasında yer aldığını ifade eden Altıntaş, "Bursa'nın tarihine baktığınızda gerçekten müthiş başarı hikayeleri çıktığını göreceksiniz. Bursa'dan çıkıp sektöründe lider konumunda olan birçok firmamız var. Bugün bu başarı hikayelerinin mimarlarını gençlerimizle buluşturmak üzere bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. BTSO'ya ev sahipliği için teşekkür ediyorum." dedi. Bursa'da mesleki eğitim alanında yaptıkları çalışmalara da değinen Altıntaş, yalın dönüşüm hareketi başlattıklarını vurguladı. "Sektörün beklentilerini doğru anlamak, sektörle senkronize hareket etmek istiyoruz." diyen Altıntaş konuşmasını şöyle tamamladı: "Beceri haritası çalışmamız var. Eğer bunu başarı ile hayata geçirebilirsek sektörün bizden beklediği becerileri ve okullarda verdiğimiz eğitimi daha uyumlu hale getirmiş olacağız. Bu projelerimiz Bursa'ya olan inancımızdan kaynaklanıyor. Biz Bursa'da eğitimi istediğimiz noktaya taşırsak, Türkiye ekonomisinin de büyümesine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."

İki ayrı oturum düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi. Programın ilk oturumunda BTSO Meclis Üyesi Münür Özgen moderatörlüğünde, Makina Freze Kalıp (MFK) Genel Müdürü Muhsin MARDİN, ILESBUS Genel Müdürü Esra Yıldırım, Anılteks Genel Müdürü Burak ANIL, Beka-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner öğrencilere tecrübelerini aktardı. İkinci oturumda ise BTSO E-Ticaret Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven moderatörlüğünde Özdemirsim İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özdemir, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Fatih Özkul, Şener Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sayılgan ve BKM Kitabevi Kurucusu Kutbettin Bingölbali başarı hikayelerini paylaştı. Yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen seminer, soru cevap bölümünün ardından son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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