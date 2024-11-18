BTSO savunma sanayi ve havacılık konseyi çıtaya yükseltti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayide güçlü olan şehirlerin kaldıraç etkisi oluşturacak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "BTSO olarak Bursa'nın ekosistemini geleceğe göre inşa ediyoruz. Uzay ve havacılık alanında Bursamıza kazandırdığımız GUHEM bu projelerden biri. Uzay, savunma ve havacılık alanında dünyada söz sahibi şehirler arasında yer almalıyız." dedi.

BTSO'nun sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği 'Sektörel Konseyler' yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi, sektöre katma değer sağlamak amacıyla önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. Sivil havacılık alanında Bursa'yı merkez konumuna taşımak isteyen Konsey üyeleri, bu kapsamda ihtisas zirvesi, savunma sanayi ve havacılık sektörüne katma değerli modül üretilmesi, sektörde faaliyet gösteren firmaların dijitalleşme seviyelerinin artırılması gibi önemli konularda alt çalışma gruplarını belirledi.

Uzay savunma ve havacılık stratejik önemde

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak hayata geçirilen Bursa Business School'da düzenlenen çalıştayın açılış toplantısına katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisinin aynı zamanda uzay, savunma ve havacılık gibi sektörlerde de güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret etti. Türkiye'nin gerek kalkınma hedefleri gerekse de bulunduğu coğrafyanın şartları nedeniyle uzay, savunma ve havacılık alanındaki hamlesini sürdürmesi gerektiğini belirten Başkan Burkay, "Bursa, sanayide güçlü olan bir şehir. Sanayide güçlü olan bir kentin, bunun kaldıracı olan yatırımlara da ihtiyacı var. Bizler de BTSO çatısı altında kentin sanayi dönüşümünü gerçekleştirmek üzere rol model niteliğinde birçok projeyi hayata geçirdik." dedi.

"Dünyada söz sahibi bir şehir olmalıyız"

Dünyanın alanında en büyük beş merkezi arasında bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi - GUHEM'in Bursa'nın üretim gücüne ve gelecek vizyonuna yakışan bir proje olduğunu belirten Başkan Burkay, şunları kaydetti: "Avrupa'nın en büyük uzay, havacılık ve eğitim merkezi GUHEM'deki çalışmalarımız kapsamında 34 ülkeden 70 astronot ve kozmonot Bursa'ya geldi. UR-GE projelerimiz ve BASDEC gibi kümelenme faaliyetlerimizle sektörümüz, savunma sanayimizin en önemli tedarikçileri arasında yer almaya başladı. Savunma sanayinde Bursa'mız için tarihi bir adım atarak, tüm karar vericilerin sektördeki firmalarımızla bir araya geldiği 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'mızı da Bursa Business School'da gerçekleştirdik. Gerek GUHEM, gerekse uzay, havacılık ve savunma alanında hayata geçirmiş olduğumuz projeler neticesinde artık stratejik alanlarda da adından söz ettiren bir Bursa var. Bu vizyonla dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı - IDEF'i 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında KFA Fuarcılık firmamızın organizasyonuyla gerçekleştireceğiz. Bursa'nın ekosistemini geleceğe göre inşa ediyoruz. Uzay, havacılık ve savunma sanayiinde dünyada söz sahibi şehirler arasında yer almalıyız."

"Sektördeki potansiyel çok büyük"

BTSO Savunma ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner de askeri harcamaların 2023 yılında tüm dünyada 2,4 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye'nin ise 9 milyar dolarlık bir harcama ile bu alandaki küresel harcamalarda binde 3,6'lık paya sahip olduğunu söyledi. Havacılıkta da benzer bir tablonun oluştuğunu belirten Saner, "Sektörde çok yüksek bir potansiyel var. Bu potansiyeli geliştirmek istiyoruz." dedi. BTSO çatısı altında yaptıkları çalışmaların ülke çapında ses getirdiğini belirten Aptullah Saner, GUHEM ve BBS gibi çok önemli projelerin Bursa'da hayata geçtiğini, savunma sanayindeki tedarikçi buluşmalarının da yine Bursa'da yapıldığını hatırlatarak, "Şimdi de IDEF gibi dev bir fuar organizasyonu yine KFA Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştirilecek. Tüm bu çalışmalar sektörümüze büyük değer katıyor. Bu çalışmaların arkasında büyük bir emek var. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a vizyonu ve sektörümüze sunduğu destekleri için teşekkür ediyorum. BTSO'nun sunduğu desteklerle Bursa'yı sivil havacılıkta önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Bursa'da 3 bin 500 firmanın yetkinliği var"

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi - BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu ise Bursa'da 3 bin 500 firmanın savunma sanayine hizmet verir düzeyde olduğunu söyledi. Mustafa Hatipoğlu, savunma sanayinde talep edilen belgelere sahip firmaların sayısının artmasını arzu ettiklerini kaydetti. BASDEC bünyesinde oluşturdukları konsorsiyumların önemine değinen Hatipoğlu, önümüzdeki süreçte yeni konsorsiyumlarla Bursa'nın ve Türkiye'nin savunma sanayi hamlesine destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi. - BURSA