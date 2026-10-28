BTSO meclisinde TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti listesi 83 kabul, 40 ret oyuyla onaylandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis toplantısında TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti'nin değiştirilmesi ve oda iştiraklerinin yönetimi tartışma konusu oldu. İbrahim Burkay, TEKNOSAB'da 450 bin metrekare sanayi, 550 bin metrekare hizmet destek ve 400 bin metrekare ticari alan için projelerin hazır olduğunu belirtirken, Özer Matlı oda iştirakleri ve yatırımlarla ilgili bilgi eksikliğine dikkat çekerek şeffaflık çağrısı yaptı. TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti listesi, mecliste yapılan oylamada 83 kabul ve 40 ret oyuyla kabul edildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis toplantısında, TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti'nin oluşturulması, oda iştiraklerinin yönetimi ve mali şeffaflık konuları gündeme geldi. Toplantıda söz alan BTSO'nun önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB'daki projelerin hazır olduğunu belirtirken, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise projelerin yürütülme biçimi ve mali süreçler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Burkay: "İnşaata başlamak için karar almak ve sorumluluk almak gerekiyor"

TEKNOSAB'daki yatırımlara ilişkin bilgi veren Burkay, "TEKNOSAB'da şu anda 450 bin metrekare sanayi alanı, 550 bin metrekare hizmet destek alanı ve 400 bin metrekare ticari alan... Arazi hazır, projeler hazır; çünkü lansmanda yaptığımız sunumların tamamında projeleri çalışarak yaptık onları. İmar zaten hazır. İnşaata başlamak için tek gerekli olan karar almak ve sorumluluk almak" dedi.

2027 yılı sonuna kadar hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirten Burkay, Bursa iş dünyasıyla birlikte sürecin yönetileceğini ifade etti.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmaların korunmasının önemine değinen Burkay, "Çünkü 13 yılın çalışmalarını değersizleştirmek, inanın bana, Bursa'mıza hizmet etmez. Bursa iş dünyamıza asla hizmet etmez. Bizler tam tersi birikimlerimizi koruyup özellikle geliştirmek ve yeni dönemde de seçilmiş neredeyse meclisimizin yüzde 70'i değişti. Kendi sektörlerinde, komitelerinde gerçekten sektörleri için çalışmak isteyen çok değerli arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti listesine ret oyu veriyorum"

TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti'nin görev süresine ilişkin hukuki değerlendirmelerde bulunan Burkay, heyetin 29 Haziran 2026 tarihli meclis kararıyla dört yıllığına seçildiğini ve görev süresinin 2030 yılına kadar devam ettiğini hatırlattı. Burkay, "Görevi süren bir heyetin kalan süreyi tamamlamak üzere değiştirilmesi konusunda hukuki bir görüş alındı mı acaba? Böyle bir görüş alındıysa bu bizlerle paylaşılsın. Karar, ilgili süreler içinde hem Valiliğimiz hem Bakanlığımız tabii ki aynı zamanda da yargıda da mutlaka değerlendirilecek. Görevleri devam eden heyet üyelerimizin hakları tabii ki saklıdır, hukuk yolu açıktır" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan listede TEKNOSAB yatırımcılarına yer verilmediğini savunan Burkay, "Liste bu haliyle onaylanırsa esasında asil listede bölgelerin içinde, yani TEKNOSAB'da yatırımcılarına yer verilmediği için ben TEKNOSAB Müteşebbis Heyet listesine ret oyu veriyorum ve yazılı gerekçemi de Divan'a sunacağım" dedi.

Ret oyunun kişilere yönelik olmadığının altını çizen Burkay, "Bu oy asla kişilere karşı değildir. Bakın; bunu özellikle üstünü çizerek şey yapıyorum. Ölçüte ve hukuka sahip çıkan bir duruştur bu" diye konuştu.

Matlı: "Şeffaf olacağız, açık olacağız, hesabını vereceğiz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise konuşmasında, oda iştirakleri ve TEKNOSAB hakkında meclis üyelerinin yeterli bilgiye ulaşamadığını savundu. Matlı, "Biz tek bir şey söyledik; Şeffaf olacağız, açık olacağız, hesabını vereceğiz. Bizim gönlümüz isterdi ki buralarda hangi arkadaşa yer verildiğiyle ilgili bir şeyimiz yok. Ben hala kime ne yer verildi veya daha ileriye gideyim, masalarda sizlere dağıtılan bilgi notlarını Ömer beyden istediğim çünkü odanın da kaynaklarıyla yapılan TEKNOSAB'la ilgili bilgi notu istedim, Ömer beyin bana söylediği; dedi ki 'Bu bizde yok.' 'Peki nasıl alacağız?' 'TEKNOSAB'tan alacaksınız'" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde görev alan meclis üyelerinin projeler hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Matlı, "E TEKNOSAB'dan ben kendi içimde yeni dönemde bu kadar değişen meclis üyesi arkadaşlara yetki vermeden TEKNOSAB'ı nasıl öğreneceğim? Nasıl bilgi sahibi olacağım? Bununla ilgili mevcut içeride yapılan, geçmiş dönemde verilen bilgilerde o kadar netlik yok ki. Bu bilgiler kimsede yok ki" dedi.

Oda iştiraklerinin yönetim biçimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Matlı, geçmiş dönemde yapılan uygulamalarla kendisine anlatılanlar arasında farklılıklar bulunduğunu öne sürdü. Matlı, "İbrahim beyin anlattıklarının hepsine yüzde yüz kefilim ama uygulama kısmında böyle yapmadık, sorun orada zaten. Sorun İbrahim beyin anlattıklarında değil; yapılış şeklinde meclisle beraber, bütüncül olarak yapmamamızda, ekip olarak ortak çalışmamamızda. Yani bu meclisin verdiği yetkilerin hesabını meclise vermememizde" diye konuştu.

"199 milyon lira zarar ettiğimizi biliyorum ama bu zararı neden ettiğimizi bilmiyorum"

Oda kaynaklarının kullanımı ve yatırımların mali sonuçları hakkında sorular yönelten Matlı, Uludağ'daki otel yatırımını örnek gösterdi. Matlı, "Yani Uludağ'da otel, güzel mi güzel. Yani Sağlıklı Yaşam Merkezi dediğimiz bir alanın içinde 10 küsur milyonluk odanın bütçesine gelen bir faturayı bana kimse izah edemedi" ifadelerini kullandı.

Otel yatırımının mali durumuna ilişkin konuşan Matlı, "Ama ben hala avans verilen otelden neden avans verildiğini, avans verilen otelde 2,5 senede 199 milyon lira zarar ettiğimizi ama bu zararı neden ettiğimizi bilmiyorum. Hangi vizyonla ettiğimizi hala öğrenemedim" dedi.

Matlı, yapılan yatırımlara karşı olmadığını ancak bunların maliyetlerinin ve gerekçelerinin açıklanması gerektiğini savundu. İştiraklerin mali tablolarının ve yapılan harcamaların meclis üyeleriyle paylaşılmasını isteyen Matlı, karar süreçlerinde ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

"Üyelerimize ilave maliyet getirmeye çalışmayacağız"

TEKNOSAB'da yatırım yapan sanayicilerin zor ekonomik şartlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Matlı, oda yönetiminin üyelerin maliyetlerini azaltmaya odaklanması gerektiğini söyledi. Matlı, "Biz hiçbir zaman TEKNOSAB'ta yatırım yapmaya kalkıp zor şartlarda oraya çivi çakmaya çalışan, bugünkü ekonomik şartlarda pahalı yer alıp da fabrikasını dikmeye, baca tüttürmeye, orada insan çalıştıran insanlara ilave maliyet getirmeye, yük getirmeye çalışmayacağız" diye konuştu.

Fuarcılık faaliyetlerinin de üyelerin ihracatına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Matlı, "Biz hiçbir zaman fuarcılık şirketinde kazandığımız parayla övünme noktasına gelmek yerine biz her zaman buradaki ihracat yapacak üyelerimizin buradaki maliyetleri düşürmenin dışında başka bir iş olarak bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

BTSO'nun kaynaklarının kullanımında etik ve ahlaki değerlerin esas alınacağını dile getiren Matlı, "Biz hiçbir zaman bu meclisin üzerinde bir iş yapmayacağız" dedi.

Konuşmasının sonunda meclis üyelerine hesap verebilirliğin önemini bir kez daha vurgulayan Matlı, "Vizyon ve projelerin hiçbirine bir şey diyecek yok ama yapılış şekliyle ilgili bu meclisten, meclis üyelerinin hesabını bilmediği bir meclis bundan sonra olmayacak. Size hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey olmayacak" diye konuştu.

Matlı, "Benim kimseyle sorunum yok. Benim bir tek sorunum 159 tane arkadaşımızla bu şehirde 60 bin üyeye hesap vermekten başka kimseden de çekinecek bir şeyim yok" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti listesi 83 kabul ve 40 ret oyuyla kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı