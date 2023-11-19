Bozüyük Belediyesi ara tatil atölyeleri renkli görüntülere sahne oldu

Bozüyük Belediyesi tarafından Kasım ayındaki 1 haftalık ara tatilde çocuklara ve gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen atölyeler yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi tarafından Kasım ayındaki 1 haftalık ara tatilde çocuklara ve gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen atölyeler yoğun ilgi gördü.

Sanatevinde alanlarında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen atölyelerde, katılımcıların kültürel ve sanatsal olarak gelişmeleri hedeflenirken, ara tatili dolu dolu geçiren gençler ve çocuklar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler.

Birbirinden eğlenceli ara tatil atölyelerinde Müzik Atölyesi, Ritim Atölyesi, Soso Jazz, Mini Mini Bir Kuş Atölyesi(Kaynaştırma Atölyesi), Kedi Evi Yapımı(Kaynaştırma Atölyesi, Vincent Van Gogh/Drama ve P4C Atölyeleri yer aldı. - BİLECİK