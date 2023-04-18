Boyüzük Belediyesi Ekiplerinden Kaldırım ve Duraklarda Bayram Temizliği

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi’ndeki kaldırımlar ile ilçe genelindeki duraklar yıkanarak bayrama hazırlandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi'ndeki kaldırımlar ile ilçe genelindeki duraklar yıkanarak bayrama hazırlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin azaldığı gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüttü. İlçe genelinde belirli bir program dahilinde yapılan temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde üzerindeki kaldırımlar da tazyikli su ile yıkandı.

Caddenin her iki yönünde de yapılan kaldırım yıkama çalışmalarının devamında ise Saraycık Caddesi, Cami Caddesi ve ana arterler temizlenerek Ramazan Bayramı'na hazır hale getirildi. Yine vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan duraklar da yıkandı.