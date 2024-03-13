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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Eğitimi Düzce'de Gerçekleştirildi

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda orman koruma konuları eğitim programı düzenlendi. Eğitime, Düzce Orman İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından Orman Koruma konuları eğitim programı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru'nun başkanlık yaptığı eğitime, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan ile İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün koruma faaliyetlerinin de denetlendiği eğitimde Orman Genel Müdürlüğümüzün 293 sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması tebliği gereği, orman muhafaza memurlarına eğitim verildi. Eğitimde koruma, arama, el koyma, suç zaptı tanzimi, kılık kıyafet, iletişim-halkla ilişkiler, etik ilkeler ve tebliğde yer alan diğer konuların üzerinde titizlikle durularak orman muhafaza memurlarının asli görevi olan koruma ile alakalı bilgileri tazelendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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