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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, göçmen kaçakçısı 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliye sevk edildiği sırada yakınları basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, göçmen kaçakçısı 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliye sevk edildiği sırada yakınları basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ilçede inşaatta çalışan bazı şahısların, göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, Ü.D, İ.Ş. ve M.E. adlı 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli şahısların gece saatlerinde yaklaşık 20 göçmeni önce bir otele, daha sonra Türkbükü sahilinde bulunan tekneye taşıdıkları belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye sevk edildiği sırada yakınları basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı. 3 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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