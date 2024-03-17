Bitlis'te Büyükbaş Hayvanların Şap Aşılama Kampanyası Devam Ediyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlarının şap aşılamalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde 29 Ocak 2024 tarihinde başlayan büyükbaş hayvanlarının şap aşılama kampanyası, Bitlis'te tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl rutin olarak ilkbahar ve sonbahar döneminde 2 doz olarak uygulanan ve bu yıl ilk kez 3 doz şeklinde uygulanacak olan şap aşısının büyükbaş hayvanlar için ilk aşı dozu olan "Baskın Aşılama Programı" 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek büyükbaş hayvanları aşılarken Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ise; "Üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburidir. Aşı yaptırmayan üreticilerimiz aksi halde cezalı duruma düşeceklerdir" dedi. - BİTLİS