Bitlis İl Sağlık Müdürü Demiray'dan anonslu yılbaşı kutlaması Yerel Haberler Bitlis İl Sağlık Müdürü Demiray'dan anonslu yılbaşı kutlaması Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, yılbaşında da görevleri başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bitlis İl Sağlık Müdürü Demiray'dan anonslu yılbaşı kutlaması BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, yılbaşında da görevleri başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bitlis İl Sağlık Müdürü Dindar, yılbaşında sağlık çalışanlarını yalnız bırakmamak amacıyla Tatvan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet ettikten sonra komuta merkezine geçen Dindar, acil çağrılar hakkında bilgiler aldı. Telsiz başına geçen İl Sağlık Müdürü Demiray, görevi başında yeni yıla girecek sağlık çalışanlarına: " 1301'den tüm ekiplere her türlü zorlu şartlarda hastalara ulaşabilmek için canla başla görev yapan siz değerli ekip arkadaşlarıma mutlu yıllar diliyorum. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan Bitlis Genel Yerel Haberler

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