Bingöl'de Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Bingöl'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Bingöl'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Bingöl Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gazi Sever, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Vali Usta, törende tarihe bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak üzere bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Tarihimizin en önemli olaylarından biri olan bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şuanda yaşadığımız bu günlerin değerini laiki ile kavramak ve Cumhuriyetimizin ifade ettiği anlam ve önemini anlamak için 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hasta adam denilerek ölümü sabırsızlıkla beklenen Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durumu çok iyi bilmek gerekiyor. Ancak o zaman 29 Ekim 1923'ün ve Cumhuriyetin 100'üncü yılının ne mana ifade ettiğini anlaya biliriz. Cumhuriyeti ilan ederek geleceğimizi aydınlatan devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından stadyumda atletizm yarışmaları, tekvando ve karate, halk oyunları gösterileri düzenlenerek, şiirler okundu. Jandarma köpeklerinin gösterisi büyük alkış toplarken, tören bayrak geçit töreni ile sona erdi. - BİNGÖL