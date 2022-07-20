Bilim İnsanları Hatay'da 'Göç ve Eğitim' Başlığıyla Bir Araya Geldi

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, HBB ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen '21. Yüzyılda Göç ve Eğitim' başlıklı 8'inci Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve üniversiteler iş birliği ile düzenlenen kongre, HMKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Lütfü Savaş'ın yanı sıra HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, TURKCESS Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Azerbaycan Milletvekili Milli Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ganire Paşayeva, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, yurt içi ve yurt dışından gelen konuklar katıldı.

HMKÜ Antakya Devlet Konservatuarı hocalarının hazırladığı müzik dinletisiyle başlayan kongrede açılış konuşmasını TURKCESS Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz yaptı. Deniz, şunları söyledi:

"GÖÇÜN EĞİTİM BOYUTU ÜZERİNDE DURULMASI LAZIM"

"Dünyada göç olgusu farklı dönemlerde gündeme gelmiş ve günümüzde ülkeler, dünyada yaşanan gelişmeler sonucu göç ve göçmen sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Göçün siyasal ve ekonomik nedenleri ile birlikte eğitim boyutu üzerinde de durulması gerekmektedir. Öğretmenlerimiz de sınıflarında Türk öğrencilere ve göçmen öğrencilere aynı müfredat ile eğitim ve öğretim yapan stratejik kişiler haline gelmiştir. Göçmen nüfusunun yüzde 60'ının okul çağında olması hem okulların hem sınıfların ve öğretmenlerin önemini arttırmıştır."

Hatay'ın Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirten HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, şöyle konuştu:

"PROBLEMLERİN BİLİMSEL BİR ZEMİNDE ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

"Suriye savaşı sonrası yaklaşık 4 milyon insanın Türkiye'ye gelmesi önemli bir problem yaşatmıştır. Bundan en çok etkilenen illerden biri de Hatay'dır. Resmi kayıtlara göre yaklaşık 450 bin üzerinde Suriyeli vatandaş Hatay'da ikamet etmektedir. Bu göç ile beraber ülkemizde olduğu gibi Hatay'da da problemler yaşatmıştır. Eğitim başlığı bunlardan en önemli problemlerden biri. Hatay'da yaklaşık 60-70 bin kadar eğitim gören Suriyeli vatandaş var. Bazı bölgelerde Suriyeli öğrenciler daha fazla. Bu problemlerin bilimsel bir zeminde de çözülmesi lazım. Üniversiteler de bilimsel zemin açısından en önemli yerlerdir."

Göç ve göçün etkileri üzerine konuşan Başkan Lütfü Savaş ise şunları kaydetti:

"BU SORUN SADECE TÜRKİYE'NİN, BÖLGENİN VEYA HATAY'IN SORUNU DEĞİL"

"Bir tarafım akademisyen bir tarafım siyasetçi. İki tarafın ağır bastığı ve ikisinin de çalışarak çözmesi gereken bir konunun burada konuşulması beni çok mutlu etti. Bu sorun sadece Türkiye'nin, bölgenin veya Hatay'ın sorunu değil. Tüm dünyada gittikçe artan ve artması muhtemel olan sorunla karşı karşıya. Bu konunun tek başına siyasetle çözülemediği akademisyenlere ihtiyaç duyuyoruz.

"GÖÇ SORUNUNU BİLİM IŞIĞINDA ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIZ"

Göçten insanlar, ülkeyi yönetenler, bölgedeki belediye başkanları ve aileler etkileniyor. 12 yıldır bu bizim kaderimiz oldu. Bu sorunu nasıl milli bir mesele haline getirir ve akademisyen arkadaşlarımız ile bilim ışığıyla nasıl çözeriz diye buradayız. Biz Suriye ile geçmişte yüzyıllarca kardeşçe yaşadık. Aynı devletin milletiydik ve Hataylılar olarak hepimizin akrabalık ilişkileri var. Karşılıklı olarak birbirimizden etkileniyoruz. Suriye sorunundan sonra ihracatımız da oldukça kötü duruma geldi."

ANKA / Yerel