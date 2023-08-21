Bilecikli sporcu şampiyonlukla geldi

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonasında Bilecikli Nisa Nur Bırni, Balkan Şampiyonu oldu.

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen turnuvada müsabakalar Edirne Spor Salonunda gerçekleşirken, organizasyona 16 ülkeden 1100 sporcu katılım gösterdi. 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonasında A Genç Bayan 80 kilogram kategorisinde rakiplerine karşı oynayan sporcu Nisa Nur Bırni şampiyon oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuyu tebrik ederek, "Ulusal ve Uluslararası düzeyde sporcularımız her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızın madalya elde etmesinden mutluluk duyuyoruz. Nisa Nur'da başarılarına bir yenisini daha ekledi ve Balkan Şampiyonu oldu. Merkez ve ilçelerimizde yapmış olduğumuz alt yapı çalışmalarının ve sistemli programlanan antrenmanlarımızın meyvelerini alıyoruz. Bir kez daha Sporcumuz Nisa Nur Bırni'yi ve antrenörü Ayşe Nur Danabaş'ı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK