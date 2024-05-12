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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hıdırellez şenliklerine katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 13 ayrı köyde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı. Şenliklerde geleneksel oyunlar, halk oyunları ve müzik gösterileri düzenlendi. Vali Aygöl, köy sakinleriyle bir araya gelerek halkın talep ve isteklerini dinledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 13 ayrı köyde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı.

Bilecik'in köylerinde geleneksel Hıdırellez şenlikleri, köy sakinlerinin yanı sıra çevre illerden konukların katılımı ile yapıldı. 13 köyde düzenlenen şenliklere katılan Vali Şefik Aygöl, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasımızı yaşatmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Aygöl, köy sakinleriyle bir araya gelerek geleneksel oyunlara katıldı ve halkın talep ve isteklerini dinledi.

Yöresel lezzetlerin sunulduğu şenliklerde halk oyunları ve müzik gösterileri de düzenlendi. Katılımcılar, renkli kıyafetleri ve coşkulu danslarıyla şenliğe renk kattılar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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