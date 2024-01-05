Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında 2024 yılı kurum amirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri katılım gösterdi. Toplantıda öncelikle 2023 yılının değerlendirilmesi yapıldı. 2024 yılının hedefleri üzerine görüşler dile getirildi. Her senenin bir önceki seneye göre daha verimli geçeceğini belirten Vali Aygöl, "Bu sene 2024 Ocak ayından itibaren buradayız. Sene başından sene sonuna kadar yapacağımız her çalışma vatandaşlarımız için önemlidir. Bizler burada 2024 yılı hedefleri için bahsederken aslında bir plan, programda çizmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK