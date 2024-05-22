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Bilecik Valiliği 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' Kapsamında Kurumsal Araç Havuz Yönetimi Uygulamasına Geçti

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Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla 'Kurumsal Araç Havuz Yönetimi' uygulamasını başlattı.

Bilecik Valiliği'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak ilk uygulama başladı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak tasarruf tedbirleri alınması gerekliliği ifade edilmektedir. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi'nde kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruf ilkeleri içerisinde kullanılması, buna uygun düzenlemelerin yapılması amacıyla kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan hizmet araçları için 'Kurumsal Araç Havuz Yönetimi' uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda zaruri kullanım haricindeki araçlar, 'Kurumsal Araç Havuz' sistemine dahil edilerek İl Özel İdaresi kontrolü altında araç ihtiyacı duyan müdürlükler araç talebinde bulunarak ihtiyaç doğrultusunda araç temini sağlanacak olup ihtiyaç hali sona erdiğinde araçlar tekrar 'Kurumsal Araç Havuz' sisteminde beklemeye alınacak ve böylece arazi kontrolleri, yapım kontrolleri vb. amaçlarla kullanılan araçların ihtiyaç takibi sağlanarak lüzumsuz kullanım ihtimali ortadan kaldırılarak kamu kaynağının verimli kullanımı sağlanacaktır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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