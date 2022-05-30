Bilecik'te Üniversite Öğrencileri: "Hayat Çok Pahalı, Çok Zorlanıyoruz" - Haberler

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te üniversite öğrencileri, hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan yakınırken; barınma ve ulaşım giderleri nedeniyle çok zorlandıklarını dile getirdi. Onur Yener,"Şu anda son 11 liram ile geçinmeye çalışıyorum" derken; Hüseyin Efe Ceylan, "Bir dahaki sene nerede kalacağımızı düşünüyoruz. Hatta ev arıyoruz. Bu durum bizi baya zorluyor. Ekmek bile şu an 3 lira oldu. Düşünüyoruz alırken" diye konuştu.

Bilecik'teki üniversite öğrencileri ulaşım ve barınma giderlerinden dolayı zor günlerden geçtiklerini ifade etti. Ulaşım ücretlerinin pahalılığından yakınan Pınar Ata, "Yani çok kötü. Büyükşehirlerde şehrin bir ucundan bir ucuna 2 liraya gidiyoruz, burada 10 dakikalık mesafede 4.5 veriyoruz. Dolmuşlarda oturamıyoruz bile" dedi.

"YEMEKLER DE ÇOK PAHALI"

Ulaşımın yanı sıra yemek ücretlerinin de pahalı olduğunu aktaran Aleyna Bellek, "Buradan üniversiteye giderken 15-20 dakikalık yola 4,5 lira veriyoruz. Yemeklerde aynı şekilde çok pahalı. Ben KYK yurdunda kalıyorum, orası da çok kötü, limitin sürekli üstüne çıkıp duruyoruz" şeklinde konuştu.

Cebindeki son 11 lira ile geçimini sağlamaya çalıştığını vurgulayan Onur Yener ise, "Ekonomi beni gerçekten çok zorluyor. Şu anda son 11 liram ile geçinmeye çalışıyorum. Paranın yatmasını bekliyoruz ama bu kadar yani isyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HESABINI YAPIYORUZ GÜNDEN GÜNE"

"Yerken bile düşünüyoruz" diyen Hüseyin Efe Ceylan, "Öğrenciler olarak şikayetçiyiz. Ailemizin durumu da bunu karşılamıyor. 13 bin iken örnek veriyorum şu anda 26 bin hatta 30 bine kadar çıktı. Yüzde yüzden daha fazla bir duruma geldi. Hani şu anda biz bir dahaki sene nerede kalacağımızı düşünüyoruz. Hatta ev arıyoruz. Bu durum bizi baya zorluyor yani haliyle. Bu durumdan da öğrenciler olarak şikayetçiyiz. Ekmek bile şu an 3 lira oldu. Düşünüyoruz alırken, 'bu ne kadar, şu ne kadar?' diye hesabını yapıyoruz günden güne. Yerken bile düşünüyoruz. Böyle durumla kötü oluyor" dedi.

Ferhat Ergin ise, "Ekonomi belimizi büküyor" ifadesini kullandı.

"BIRAK OKUMAYI, BARINMA İHTİYACIMIZI BİLE GİDEREMİYORUZ"

"Ne olacağı belli değil, bırak okumayı, barınma ihtiyacımızı bile şu anda gideremiyoruz" diyen Serhat Erman, şu şekilde konuştu:

"Bilecik normalde diğer yerlere göre ucuz bir yer ama, burada da çok pahalı olamaya başladı hayat. Ben evde kalıyorum. Pandemi öncesi eve çıktığım için şu an rahatım ama geçen sene bu okulu kazanan insanlar çoğu dışarıda kalmak zorunda kaldı, çoğunu biliyorum, tanıyorum. O yüzden insanlar ne yapacak bilmiyorum, gençler yani. Ne olacağı belli değil, bırak okumayı, barınma ihtiyacımızı bile şu anda gideremiyoruz. O yüzden bizim için sıkıntı yani."

"YAŞAYAMIYORUZ HARBİDEN ÇOK ZOR"

Su ve doğalgaz faturalarının yüksekliğinden yakınan Yusuf Okluca ise, "Şöyle söyleyeyim, biz 120 lira su kullanmışız, fatura bu ay 379 lira geldi. Hani doğalgaz 800 geldi. Bir de eski ev yani, inanılmaz eski her yerden soğuk alıyor. Yaşayamıyoruz harbiden çok zor. Onun dışında zor yani" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Öğrenci Pınar Ata

*Aleyna Bellek

*Onur Yener

*Hüseyin Efe Ceylan

*Ferhat Ergin

*Serhat Erman

*Yusuf Okluca

ANKA / Yerel