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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 14 Mart Tıp Bayramı programı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir program düzenledi. Programa Vali Şefik Aygöl ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başta olmak üzere birçok kişi katıldı. Programda söyleşi, film ve slayt gösterileri, piyano konseri gibi etkinlikler yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Programa, Vali Şefik Aygöl ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başta olmak üzere, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan program; söyleşi, film ve slayt gösterileri, piyano konseri ile devam etti.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin gelişmiş bir hastane olduğunu ve bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diğer ilçelerimizde de hastane çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz Söğüt Devlet Hastanesi ile fiziki olarak şehrimizde, tıp alanında önemli yatırımlar almış olacağız. Bunun yanında, Türkiye'de başarılı bir şekilde, 'Afili hastane tipi' dediğimiz, üniversitemizin hocalarıyla, Sağlık Bakanlığımızın hastanesinin birlikte yürütme şeklini başarılı bir şekilde yürütülen bir araştırma hastanesini görmekten de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. .

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer şehirlerden hastaların geldiğini belirten Vali Aygöl, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hocalarımızın isimlerini duyup, buraya sağlık sektöründen hizmet almaya gelen insanları görünce mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Niye mutlu oluyoruz? Çünkü burada bir başarı hikayesi var. Genellikle küçük yerlerden büyük yerlere insanlar sağlık hizmeti almak için giderken, ne kadar nüfus olarak küçük bir şehir olsak da, sağlık hizmetinin kalitesinden dolayı gelen hastalardan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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