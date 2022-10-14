Bilecik haberleri: Bilecik Belediyesi'nin Halk Günü Uygulamasına Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Gelen Bilecik haberine göre Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikâyetlerini dinliyor. Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikayetlerini dinliyor. Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

Her hafta 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Halk Günü'ne bu hafta talep yoğun olunca Başkan Vekili Mızrak, uygulamanın saatlerini esneterek vatandaşları makamında ağırlamaya devam etti. Subaşı, tüm vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarını çözmek için ilgili birimlere talimat verdi.

Vatandaşlar da uzun süredir devam eden 'Halk Günü' uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Subaşı'ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulama ile sorun ve taleplerini başkanlık makamına iletirken bir yandan da şehrin yönetimine katıldıkları için ayrıca mutlu olduklarını belirtti.