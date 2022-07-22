Beyoğlu'nda çocuklar, yazın tadını portatif yüzme havuzlarında çıkartıyor

Beyoğlu'nda binlerce çocuk, okul bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzlarında yazın ve eğlencenin tadını çıkarıyor. Beyoğlu'nun farklı noktalarında kurulan havuzlarda, çocuklara uzman antrenörler eşlik ediyor.

Beyoğlu Belediyesi, çocukların sağlıklı, zinde ve eğlenceli bir yaz geçirmeleri için Yüzme Okulu'nu yaz okulların bahçelerine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Beyoğlu'nun 3 farklı lokasyonunda faaliyete başlayan havuzlar bu yıl, Piripaşa İlk/Ortaokulu, Orbay İlk/Ortaokulu ve Haliç İlkokulu bahçelerinde konumlandırıldı. " Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganı ile hayata geçen Beyoğlu Belediyesi Yaz Havuzları çalışmasına, 7-11 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Çocukların, Yaz Havuzları eğitimlerine katılabilmeleri için gerekli olan tahliller ise Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yaptırılıyor.

" Beyoğlu'muzun üç ayrı noktasında havuzlar kurduk"

Beyoğlu'muzun üç ayrı noktasında havuzlar kurduklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Hem yazın keyfini çıkarmaları ve iyi vakit geçirmeleri hem de iyi derecede yüzmeyi öğrenebilmeleri amacıyla Beyoğlu'muzun üç ayrı noktasında havuzlar kurduk. Binlerce çocuğumuz ve gencimiz kayıt yaptırdı. Bu havuzlarda çocuklarımız yüzmeyi öğreniyor. Bu yaz sıcağında hem spor yapıyor hem de ferahlıyorlar. İmkanlarımız dahilinde, yaz boyunca okullar açılana kadar buralarda çocuklarımıza yüzme öğretilecek" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel