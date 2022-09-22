Beylikdüzü Belediyesi'nde Engeller Kalkıyor

Engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, çalışanlarına yönelik temel işaret dili eğitimi başlattı. İlçede yaşayan engelli bireylerin daha rahat hizmet almasını amaçlayan projeye Belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, çalışanlarına yönelik temel işaret dili eğitimi başlattı. İlçede yaşayan engelli bireylerin daha rahat hizmet almasını amaçlayan projeye Belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan ve işitme engeli bulunan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışanlarına yönelik temel işaret dili eğitimi başlattı. Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği eğitim kapsamında ilk olarak karşılama birimlerinde vatandaşla birebir ilişki içerisinde bulunan personel eğitim alıyor.

"KATILIM SEVİYESİ HEPİMİZİ MEMNUN ETTİ"

Çalışanların, işitme engelli vatandaşlarla daha iyi anlaşabilmesi için eğitimi başlattıklarını söyleyen işaret dili eğitmeni Neveda Öner, "Eğitimimiz haftada 2 gün olacak ve 40 saat sürecek. Arkadaşlarımız öğrenmeye istekli. Katılım seviyesi hepimizi memnun etti. Her harfin bir işareti var. İlk olarak bunu öğreterek başladık. Kursun sonunda çalışanlarımız iletişim engellilerle daha rahat iletişim kuracaklar" dedi.

"EŞİTLİK YETMEZ ADALET SAĞLAMALIYIZ"

Engellilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi veren Erişilebilirlik ve İletişim Uzmanı Adem Kuyumcu ise "Eşitlik yetmez adalet sağlamalıyız" diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin erişilebilir hizmet alanında geçmişten bugüne çok önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Kuyumcu, "Umarım bu çalışma diğer belediyelere de iyi örnek olur" dedi.