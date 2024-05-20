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Bayburt'ta 'Pedal Sesimiz Filistin'e Umut Olsun' Etkinliği Düzenlendi

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Bayburt'ta bir derneğin gençlik kollarının öncülüğünde düzenlenen 'Pedal Sesimiz Filistin'e Umut Olsun' adlı etkinlikte bisikletli grup, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için pedal çevirdi ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinliğe STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Bayburt'ta, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için 'Pedal Sesimiz Filistin'e Umut Olsun' adıyla etkinlik düzenledi.

Kentte bir derneğin gençlik kollarının öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Hacı Kıyasi Şentürk Cami önünde toplanan bisikletli grup, Saat Kule Meydanı'na kadar pedal çevirerek, burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

STK temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte konuşan Haktan Enes Temur, "Bayburt'ta liseli gençler olarak bisikletlerimizle pedal çevirerek Filistin'de yaşanan katliamı duyurmak adına bu basın açıklamamızı icra ediyoruz" dedi.

Açıklamanın sonunda İsrail kınanırken, vatandaşlar Filistin'de soykırım yapan İsrail'e sloganlar atarak tepki gösterdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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