Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu - Haberler

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Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman'da Polis Haftası etkinlikleri bünyesinde şehit polisler adına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

BATMAN (İHA) - Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman'da Polis Haftası etkinlikleri bünyesinde şehit polisler adına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Gültepe Camisinde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen polis mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlahilerin de okunduğu programda Batman İl Müftüsü Nihat Kök ise şehitler için dua okudu.

Mevlid-i Şerif programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kamu kurum temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - BATMAN

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Batman, Şehit, Polis, Yerel, Haberler

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