Başkan Subaşı, hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı

Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı : "Belirtilen konaklama maliyetinin belediyemiz tarafından karşılandığı iddiası tamamen asılsızdır"

"Bu ahlaksızlığa karşı hukuki mücadelemiz başlamıştır"

BİLECİK Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bazı basın yayın organlarında kendisine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak, "Bu ahlaksızlığa karşı hukuki mücadelemiz başlamıştır" dedi.

Başkan V. Subaşı yaptığı açıklamada bazı gazetelerinde şahsına yönelik çıkan haber tamamen gerçeklikten uzak ve şahsını karalamaya yönelik tipik bir kampanyadan ibaret olduğunu belirtti. Subaşı, "Başkan Yardımcılığı görevine geldiğim 1 Nisan 2019 tarihinden ve Bilecik belediye başkan vekilliğine seçildiğim tarihten bu yana hiçbir şaibeye yer bırakacak eylemde bulunmadım. Göreve başladığım ilk günden bugüne her zaman adil, şeffaf ve dürüst bir şekilde şehrime hizmet ettim. Çocukluğumu geçirdiğim, eğitimimi tamamladığım ve yuva kurduğum Bilecik'e hizmet etmekten de şeref ve gurur duyuyorum. Bu anlayışla çıktığım yolda; bir kısım insanın ellerinden kayan iktidarı kaybetmemeleri adına propaganda yapan bir yayın organının yayımladığı; delilsiz, kanıtsız ve karalama amaçlı bu haber için bütün hukuki yollara başvurduğumu üstüne basarak belirtmek isterim" dedi.

"Belirtilen konaklama maliyetinin belediyemiz tarafından karşılandığı iddiası tamamen asılsızdır"

Haberde geçen maliyet rakamının Bilecik Belediyesi tarafından karşılanmadığını vurgulayan Başkan V. Subaşı, "30 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne Kadın Kooperatifimizle birlikte Kadın Başkan Yardımcısı olarak özellikle görevlendirildim. Bahsi geçen ücret, organizasyona katıldığımız ekibimizin toplam konaklama maliyetini göstermektedir. Bunun dışında haberde bahsi geçen konaklama maliyetlerinin belediyemiz tarafından karşılandığı iddiası tamamen asılsızdır" dedi.

"Bahsi geçen ihale EKAP mevzuatına uygun şekilde yapılmıştır"

Bahsi geçen ihale ile ilgili olarak; bugüne kadar hizmet alımı gerçekleştirdiğimiz tüm ihalelerimizi şeffaflık karinesi gereği sosyal medya hesaplarımızda canlı yayınladıklarını anlatan Subaşı, sözlerine şöyle devam etti;

"Tüm ihalelerimiz EKAP ilan duyurularına çıkılarak Kamu İhale Kanunu şartlarına uygun bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu konuda yasal mevzuata aykırı hiçbir işlemin gerçekleştirilmesi mümkün değildir! Belediyede hem başkan yardımcılığı hem de başkan vekilliği görevim süresince hiçbir ihale ve hizmet alımında hiçbir şirketi ya da kişiyi kayırmadım. Özellikle başkan vekilliğine seçildiğimde sorumluluk alanımın dışında gerçekleşen ve kayınpederime ait şirketin ihale anlaşmasını hiçbir şaibeye yer vermemek adına iki taraflı olarak feshettim. Bu anlayışla yaptığım görevimde ne bir yakın arkadaşımı ne bir akrabamı kayırmam mümkün değildir. Haberde sözü geçen yemek organizasyon süsleme hizmeti faturası; organizasyon şirketi ile yapılan anlaşma yasal mevzuat gereği piyasa teklif araştırması yapılarak en uygun ve en düşük maliyetli teklifi veren firmaya yaptırılan toplu bayram yemeği organizasyonu süsleme hizmeti faturasıdır. Belediyemiz çeşitli organizasyonlarda çeşitli firmalarla çalışmaktadır ve bunu da hakkaniyetli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmektedir. Usule ve mevzuata aykırı hiçbir işlem yapılmamaktadır. Yapılan bir hizmet alımından art niyet aramak tamamen karalamaya yönelik bir kampanya olduğunun açık ve net bir kanıtıdır" dedi.

"Bu ahlaksızlığa karşı hukuki mücadelemiz başlamıştır"

Subaşı açıklamasının devamında, "Bu ahlaksızlığa karşı hukuki mücadelemiz başlamıştır. Değerli hemşerilerimizin içi rahat olsun. Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandıkları ekmek paralarıyla ödedikleri vergiler bizim kırmızıçizgimizdir. Bu anlamda belediyemizin kaynakları her daim yasal yükümlülükler çerçevesinde ve mevzuata uygun bir biçimde harcanmaktadır. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş tek bir vatandaşımızın hakkı yoktur! Bu ahlaksızlığa karşı haklı hukuki mücadelemiz başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.