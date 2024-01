Başkan Seçer Büyükşehir'in 2. Nergis Şenliği'ne Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bu Şenlik Mis Kokuyor' sloganıyla bu yıl 2.'si düzenlenen 'Nergis Şenliği'ne katıldı. Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer şenliğin ardından nergis tarlasında hasat yaptı.

Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi Çat Mevkii'nde düzenlenen şenliğe Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Mersin Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından nergis üreticilerine destek olmak ve bölgede nergis üretimini yaygınlaştırarak yeni kazanç kapıları oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen şenlik, üreticilerin yüzünü güldürdü. Mis kokulu nergis tarlasında yapılan hasat ile başlayan şenlik, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından da çocuk oyun alanlarının kurulduğu şenlikte; tarla gezisi, atölyeler, yarışmalar yer alırken, Ayşe Dinçer de konser verdi. Nergis Demeti Yapma Yarışması'nın ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Nergis Şenliği'ne katılanların güzel bir enerji oluşturduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Bu sizin sıcaklığınız. Gönlümüzün, ruhumuzun sıcaklığı. Çünkü biz sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, birliği ve beraberliği biliyoruz, onun sıcaklığını yaşıyoruz. Hep böyle olsun, hep daim olsun. Bu ülke çok güzel, Mersinimiz çok güzel. Mersin demek Türkiye demek. Anadolu'nun ta kendisi demek. Turizm, ticaret, liman; dünyanın dikkati burada. Ne kadar çok hizmet, ne kadar çok kalkınma o kadar çok refah, mutluluk" ifadelerini kullandı.

"MERSİN GENELİNDE 338 BİN 500 ADET NERGİS SOĞANI DESTEĞİ SAĞLADIK"

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nden destek alan kadınların daha özgür ve mutlu olduğunu sözlerine ekleyerek, "Önemli olan işte bunu yaşatmak. Burada nergis soğanı dağıttığımız bacılarımız da aynı, Çaltıbozkır'da, Silifke'de lavanta fidesi verdiğimiz bacılarım da aynı, sulama borusu ve fidan verdiğimiz üretici kardeşlerim de aynı. Onlar 'Çalışalım, üretelim, ayakta duralım' istiyorlar. Biz de zaten bunu yapıyoruz. Tarsus'ta 96 bin 700 adet, Mersin genelinde de 338 bin 500 adet nergis soğanı desteği sağladık. Bunlar tarıma elverişsiz bölgelere ekiliyor ve o ailenin de gelirine bir katkı sunmuş oluyor" dedi.

Başkan Seçer, yaptıkları şenliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini kaydederek, "Bu şenlik mis gibi nergis ve kardeşlik kokuyor. Belediye Başkanlığı yapacak insanın kalbinde insan sevgisi olacak. Ayrımcılık ve adaletsizlik olmayacak. Ben eminim Mersinliler hem ahde vefayı bilir hem ferasetleri vardır hem iyiyi kötüyü ayırır" diye konuştu.

"SİZLERE YENİ DÖNEMDE DE ÇOK HİZMET GETİRECEĞİZ"

CHP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'a ilişkin konuşan Seçer, "Bizimle beraber yaptığımız hizmetlerde ve Meclis çalışmalarında kendinin de katkısı oldu" diyerek, hizmetin bir takım oyunu olduğunun altını çizdi. Sadece başkanın değil, Meclis üyesinin, bürokratların ve bütün takım arkadaşlarının kente hizmet verdiğini vurgulayan Seçer, "12 bin kişilik bir ekiple Mersin Büyükşehir Belediyesi sizlere hizmet veriyor" dedi. Ali Boltaç'ın Tarsus Belediyesi'ne, kendisinin de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunu hatırlatan Seçer, "Bu iyi bir uyum. Ali Boltaç Tarsus Belediye Başkanı olacak, Vahap Seçer 2. dönem de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edecek. Tarsuslular; bu uyumla 5 yılda size yaptığımız hizmetlerin çok ötesinde hizmetleri gelecek dönem de getireceğiz, bu Vahap Seçer sözüdür. Sizden destek istiyoruz" diye konuştu.

KIŞ: "BİR BELEDİYE BAŞKANI İNSANA DOKUNUR VE ONLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Nergis Şenliği'nde vatandaşlarla birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, geçen yıl da şenliğe katıldığını hatırlattı. Kış, "Ben bu şenliğe geldiğimde burada oluşan bu güzel tabloya baktığımda şunu düşünüyorum; bazen bir belediye başkanı bir şehrin çehresini, görüntüsünü, yol ağlarını, parklarını, sahilini yenilemekle yetinmez. Bazen bir belediye başkanı da bir şehrin vizyonunu, ruh halini değiştirir, insana dokunur ve insanlarının yüzünü güldürür. İşte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer 5 yılda sadece Mersin merkezin, Tarsus'un çehresini değiştirmekle kalmayıp, birçok projelerle de hizmetlerine devam etmiştir" dedi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kış, "Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Tarsus'ta Ali Boltaç'a oylarınızı vereceğiniz gibi 5 yıldır Mersin'in çehresini değiştiren, huzur ve mutluluk getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i de oylarınızla, desteklerinizle tekrar belediye başkanı seçeceksiniz. Çünkü siz hizmete oy vereceksiniz" dedi.

BOLTAÇ: "HEP BİRLİKTE UMUTLU YARINLARA KUCAK AÇACAĞIZ"

Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, şenliğin Tarsus'un en nezih ve en güzel yerlerinden birisi olan Çat Mevkii'nde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Sizlerle birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte; Tarsus'a hak ettiğinden daha fazla değer vereceğiz. Hep birlikte güzel yarınlar bizim olacak. Mersin'de, Tarsus'ta ve diğer 13 ilçenin tamamında başarıyı sergileyeceğiz. Hep birlikte umutlu yarınlara kucak açacağız" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: "BUGÜN BURASI NERGİS KOKUYOR"

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise "Bugün burası nergis kokuyor. Tarıma vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu güzel hizmetlerini önümüzdeki dönem de almak üzere hep birlikte kendisi ile bir dönemi daha yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

AVCI: "31 MART'TA DA HEM MERSİN'DE TARSUS'TA BU NERGİS KOKUSU DEVAM EDECEK"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da, "Sayın Vahap Başkan geldikten sonra; sulama ve yol, arazi hizmetleri, nergis soğanı, fide-fidan dağıtımı, yem desteği gibi birçok hizmete imza attı. Burası şu anda mis gibi nergis kokuyor, umarım 31 Mart'ta da hem Mersin'de hem Tarsus'ta bu nergis kokusu devam edecek. Bunu sizler sağlayacaksınız. Bundan da hiçbir şüphem yok. Burada hizmete oy vereceğiz. Hep beraber Vahap Başkanımızı yeniden Başkan seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

NERGİS YETİŞTİRİCİSİ BOSTAN: "BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Mersin Büyükşehir'in Nergis Soğanı Dağıtımı Projesi'nden faydalanan üreticilerden Fadime Senay Bostan, Başkan Vahap Seçer'in göreve geldiği andan itibaren kadınlara her alanda sunduğu desteklerin öneminden söz ederek, "Biz kadın üreticileri göreve geldiği günden itibaren her daim destekleyen, o eli hep sırtımızda hissettiren Başkanımız Vahap Seçer'e şükranlarımı sunuyorum. Bu tür desteklerle bizleri onurlandıran, yüzümüzü güldüren, her daim o eli arkamızda hissettiren, nergis çiçeğini şenliklerle kutlamamıza vesile olan saygıdeğer Başkanım Vahap Seçer'e ve çok değerli Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, şükranlarıma sunuyorum" diye konuştu. Tarsus İlçesi Pirömerli Mahalle Muhtarı Bilal Koçak da şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüm dairelerin koordineli bir şekilde çalıştığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen şenlikte, 7'den 70'e herkes güzel zaman geçirdi. Şenlikte; çocuklar için de Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuk oyun alanları oluşturuldu. Dans edip bol bol oyun oynayan çocuklar, şenlikte aileleriyle birlikte boyama yapıp keyifli zaman geçirdi. Şenlikte kurulan üretici stantlarında da; yiyecek, içecek, nergis, organik ürünler, takı toka, el işi ve el yazmaları, seramik ürünler, meyve kuruları ve keçe oyuncaklar olmak üzere pek çok ürün satışa sunuldu.

Şenlikte; Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların içi ısınsın diye sıcak çorba ve kaynar dağıtımı yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Yüzde Yüz Cumhuriyet Yüzde Yüzde Spor' mottosuyla sporla buluşmayan çocuk kalmasın diye ilçe ilçe gezen Sporbüs Aracı da etkinlik alanında yer aldı. Survivor parkuru, bayrak yarışı, slalom top sürme oyun parkuru ile çocuklar hem enerjilerini attı hem de güzel havanın tadını çıkardı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin güneş teleskobu ile çocuklar güneşi, güneş patlamalarını ve güneş lekelerini gözlemledi.

Aynı zamanda nergis üreticileri ile en iyi nergis dizme yarışması yapıldı. Kendilerine dağıtılan 50 nergis ile en iyi nergis demetini yapan birinciye Başkan Seçer tarafından organik gübre hediye edildi. Yarışmada Müjgan Aladağ 1., Rüveyda Ateş 2. ve Yasemin Sarıo da üçüncü oldu. Şenlik; Ayşe Dinçer konseri ile sona erdi.

NERGİS ŞENLİĞİ ÜRETİCİLERİ MEMNUN ETTİ

Nergis Demeti Yapma Yarışması birincisi nergis üreticisi Müjgan Aladağ, "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Eğer beğenildiyse ne mutlu bana. Çok güzel oldu. Tabi ki üreticiye bir teşvik bu. Üreticiler teşvik edildi. Yani üretmek çok güzel bir şey. Biz her zaman destekliyoruz. İnsanlarla iç içe olduk" dedi.

Gülçin Merve Karaova da, şenliğe geçen yıl da gelmek isteyip katılım sağlayamadığından söz ederek, "Bu seneyi iple çekiyordum. Hava muhalefetinden dolayı geçen hafta iptal edildi diye çok üzüntü duymuştum ama çok eğlenceli ve güzel oldu. Açıkçası beklediğimize değdiğini düşünüyorum" dedi.

Nergis ve nergis reçeli üreticisi Yasemin Varol, nergis reçelini ilk kendilerinin yaptığını söyledi. Nergisi pazarlayamadığı bir süreçte reçel yapma fikri olduklarını söyleyen Varol, bu şenlik sayesinde hem reçeli hem de çiçeklerini satabilme alanı bulduklarını belirtti. Bu fırsatlar için Başkan Seçer'e teşekkür eden Varol, "İyi ki böyle bir olanağı sağladı, kendisine çok minnettarız. Belediye menşeili nergis üretimi yapıyoruz. Bu üretimin yanı sıra bir de belediye bize organik gübre de temin etti. Bu sayede nergislerimiz birinci kalite geliyor" diye konuştu.

İki kızı ve eşiyle birlikte Nergis Şenliği'ne katılan Sevide Soydan, "Eğlenceli vakit geçiriyoruz. 7'den 70'e herkes var. Çok kalabalık bir ortam. Çocuklar da çok eğleniyor. Hem doğal yapılan ürünlerden satın aldık, üretim pazarları da çok hoşumuza gitti. Güzel, keyifli, temiz hava, açık alan etkinlikler de güzel. Keyif aldık. Memnun kaldık, devamını istiyoruz" derken, 10 yaşındaki Yağmur Boyuneğmez de ailesi ve arkadaşıyla şenliğe katıldığını söyleyerek, "Güzel bir yer, eğlenceli. Mutlu oldum" diye konuştu.