Başkan Özcan'ın 19 Mayıs kutlama mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktasıdır. 104 yıl önce başlatılan ve bugünümüze uzanan kahramanlık destanı 7'den 70'e her vatandaşımızın bağımsız bir vatan için mücadele ettiği, düşman işgalinin bitirildiği, şanlı bayrağımızın hep göklerde dalgalanmasını sağladığı birlik beraberlik şeref duyduğumuz gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Samsun'dan başlayıp tüm yurda yayılan ve azimle Milli Mücadele ruhu ile kazanılan bu bayram; geleceğin Türkiyesine yön verecek, inşa edecek Türk gençliğine Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak gururla tarihte yerini almıştır. "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" sözüyle Türk gençliğine bu vatanı emanet eden, bu bayramı yaşatan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ülkemizin sahibi, mimarı geleceği olan gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 104. yılına ulaşma onur ve gururuna sahip olduğumuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" - AYDIN