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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çanakkale Zaferi'ni Anma Günü'nde açıklama yaptı

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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Güngör, Çanakkale Zaferi'nin büyük kahramanlarını rahmetle anarak, destanı gururla hatırlayacaklarını belirtti.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü nedeniyle açıklama yaptı. İl Başkanı Güngör, "Çanakkale geçilmez dedirten o büyük kahramanları rahmetle yad ediyorum. Onlar hiç dönmeyi düşünmediler. 109 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlayacağız." dedi

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. İl Başkanı Güngör, açıklamasında 'Tüm dünyaya Çanakkale geçilmez." dedirten o büyük kahramanları rahmetle yad ediyorum. Onlar hiç dönmeyi düşünmediler. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin' dedi. Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın adeta provası olduğunu belirten İl Başkanı Güngör, 'Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren kahramanlarımız Çanakkale'de yazdığı destanla, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır. Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyorum. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 109 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlayacağız. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün komutanları, kahraman Mehmetçikleri, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale AK Parti 18 Mart Denizli Yerel Haberler

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