Başkan Fatih Köse: '15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır'

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, 15 Temmuz'un cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanı olduğunu ifade etti.

Köşe, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinin ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin içimizden devşirdikleri hain kuklalar eliyle bağımsızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi tarumar etmek, tarihsel misyonumuza son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Köse, " Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletin kılcal damarlarına sinsice sızarak milletin malı olan silahları millete doğrultmasının, meşru yönetimi saf dışı bırakarak ülkemizi efendilerine peşkeş çekme arzusunun, mazlumların son umudu, son kalesi Türkiye'nin varlığına kastetmesinin üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan, çıkarları uğruna her şeyi göze alan FETÖ ihanet şebekesi, milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek, dini vecibelerimizi çıkar aracına dönüştürerek, milletin merhametini sömürerek, kökü dışarıda derin bağlantılarından aldığı talimatla büyük bir ihanete girişmiş, kendi milletine namlu doğrultmuş, kendi ülkesini işgale yeltenmiştir" dedi.

"251 vatanperver şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur"

Başkan Köse, "Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bomba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara yaylım ateşi açmış, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik kurumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmuruna tutmuştur. 251 vatanperver insanımız şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur. Darbenin ilk başladığı saatlerde Genel Başkanımızın çağrısıyla bütün teşkilatımızla organize bir şekilde, kadın erkek, yaşlı genç milletimizle birlikte mevzide yerimizi alır gibi alanlara aktık; minarelerden okunan salalarla milletimizin varoluş kararlılığının coşkusu ve direnciyle tankın önüne yattık, namlulara göğsümüzü dayadık, hainlerin silahlarına karşı masumların cesaretiyle bütün hesapları bozduk. Yüzyıllardır bu topraklarda niçin var olduğumuzu dosta ve düşmana o gece bir kez daha gösterdik. Dünyanın dört bir yanında masumların ve mazlumların duasını alırken, küresel odakların ve iş birlikçilerinin yüreklerine korku saldık. Dünyanın unuttuğumuzu sandığı tarihsel misyonumuza duygu olarak yeniden döndük, misyonumuza sahip çıktık, hiçbir denklemin bizi hiçe sayamayacağını şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesareti, milletimizin dirayetiyle ortaya koyduk" diye konuştu.

"Sendika olarak, özlük mücadelesini özgürlüğümüzden bağımsız düşünmedik"

"Sendika olarak, özlük mücadelesini özgürlüğümüzden bağımsız düşünmedik" diyen Köse, "Emeğimizin hak ettiği değeri alacağı tek yerin vatanımız olduğunu hiç unutmadık. Alın terimizi de kanımızı da damlatacağımız tek yerin bu topraklar olduğu düşüncesinden hiçbir zaman sapmadık. Örgütlü olmanın hakkını vererek, üyemizi de ülkemizi de korumayı en büyük ödev ve görev belledik. Şehit düştük, gazi olduk ama 'bekleyip görelim' demedik; demokrasi nöbetlerinde de milletimizle kol kola olduk. İnsan hakları ve özgürlükler söz konusu olduğunda kimseye söz söyletmeyen ikiyüzlü Batı'nın diline pelesenk ettiği kavramların sadece kendisi için geçerli olduğunu, başkalarını hep sömürge olarak gördüğünü, istila ve işgal için bu kavramları sinsice kullandığını, o gece darbeyi yaşayan ve püskürten milletimizin cesaretine karşı duyduğu kayıtsızlıktan bir kez daha anladık. Darbeyi ve darbecileri kınamadılar, kınayamadılar. Kendi başkentlerinde bir olay olduğunda topluca yürüyen ülke liderleri Türkiye için tek cümle bile kuramadılar. Tam tersine, darbecilerin elindeki kanı yıkamak için medyayı kullandılar" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'da verilen mücadele bağımsızlığımızın destanıdır"

15 Temmuz'da verilen mücadelenin bağımsızlığımızın destanı olduğuna dikkat çeken Başkan Fatih Köse, " 15 Temmuz'da, Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı birlik ve beraberlik milletimizi tek bir gövdeye dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıtlara bir kez daha düşmüştür. Eğitim-Bir-Sen olarak, tarihin hangi kesitinde, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Bütün vesayet düzenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayışları ve arayışları tartışmasız reddediyoruz. Milletimizin güçlü iradesiyle atlattığımız bu büyük badirelerden sonra yeni ufukları görmenin, yeni umutları menzil edinmenin vaktidir, diyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin benliğinin bu tarihi bilinçle donanmasının, kimliğinin 15 Temmuz cesaretiyle neşvünema bulmasının geleceğimiz için en büyük tahkimat olduğuna inanıyor, tarihinden beslenmeyen bir neslin atide kaybolacağını düşünüyoruz. Eğitimin en önemli misyonlarından birinin de bu şuuru içselleştirecek işlere imza atmak, bireysel başarının yanı sıra toplumsal varoluşa da katkıda bulunacak; rekabet boyutuyla evrensel, ürettikleri boyutuyla yerel insan yetiştirmenin bu tehlikelere karşı en büyük barikat olduğuna inanıyoruz. Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi.

"Milletimiz uyanık olmalı"

Mesajında milletin uyanık olması gerektiğine değinen Başkan Köse, " Benzeri tuzakların bundan sonra da kurulabileceğini unutmamalıdır. Bin yıldır şehitlerimizin kanlarıyla vatan kıldığımız bu coğrafyada milli ve manevi değerlerimizle kamufle edilmiş, art niyetli, emperyalist güçlerin maşası odakların eylem ve söylemleri karşısında uyanık olmak, var olmaya devam etmemizin ön şartı olmuştur. Maddi sıkıntıların, mezhepsel farklılıkların, ırkçı ve şovanist yaklaşımların bin yıldır kader birliği yapmış insanımızı bir birinden ayırmasına fırsat verilmemelidir. Uyanık olmak, bu ülke için, insanımız için küresel güçlerin biçtiği kölelik rolüne isyan edip ülkemizi tarihi rolüne, bulunduğu coğrafyada adaletin ve nizamın sahibi yapmak için gayret gösterenlere destek vermekle olur. Bu coğrafyada bin yıldır öz benliğiyle, kültürüyle, inanç değerleriyle var olan insanımızı kimliğinden uzaklaştırmaya, milletimizi küresel güçlerin uşağı yapmaya ve böylelikle ekonomik felaha ulaşılacağını salık verenlere asla itibar edilmemelidir. Bu sadece 15 Temmuz şehitlerimize değil tarih boyunca fedayı can eden tüm şehitlerimize ihanettir" ifadelerini kullandı.

"Örgütlü bir şekilde hashtag oluşturulabilmekte"

Köse," Bu gün maalesef FETÖ nün tüm unsurları sosyal medyadan örgütlü bir şekilde hashtag oluşturabilmekte devletin tanıdığı özgürlük ortamında insanımızı kandırma faaliyetlerine sosyal medyadan devam edebilmektedir. Bazı siyasiler ihanet edenlere af çağrısı yapabilmekte, seçim sonrası için şehitlerimizi incitecek vaatler vermektedir. Asker, polis ve korucu 249 kişinin hayatını kaybettiği, 465 kişin yaralandığı çukur eylemlerinin azmettiricisine siyasilerin düzdüğü methiyeler içler acısıdır. Gezi kalkışmasının finansörü olduğu iddiasıyla mahkum olan bir şahıs ile ilgili demeçler milletimiz için hayal kırıklığıdır. İşte bu ahvalde uyanık olmak, sorumluluk almak, insanımızı bilinçlendirmek ülkesini, milletini seven herkesin asli görevidir. Bu vesileyle başta teşkilatımıza, üyelerimize, bilinçli insanımıza asla ihmal edemeyecekleri bu vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel