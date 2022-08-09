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Başkan Ellibeş: "Milletimizin büyük Türkiye idealine bağlılığı sorgulanamaz"

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Başkan Ellibeş: 'Milletimizin büyük Türkiye idealine bağlılığı sorgulanamaz'

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Milletimizin Büyük Türkiye idealine bağlılığı sorgulanamaz. Bu yolda güvendiği tek liderin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu Kocaeli'deki açılış bayramında tüm dünya bir kez daha görmüş oldu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Milletimizin Büyük Türkiye idealine bağlılığı sorgulanamaz. Bu yolda güvendiği tek liderin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu Kocaeli'deki açılış bayramında tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Teşekkürler Kocaeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü İzmit Milli İrade Meydanı'nda katıldığı 10. Açılış Bayramı sonrası gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuşan İl Başkanı Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın katıldığı 10.Açılış Bayramı hepimiz için gurur kaynağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızın yaptığı eserler yanında ilçe belediyelerimizin de eserlerine bu törende resmi açılış yapıldı. Kocaeli'ye 3 yılda 245 eser kazandıran tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı tören alanında 70 bin vatandaşımız karşıladı. Milletimizin büyük Türkiye idealine bağlılığı sorgulanamaz. Bu yolda güvendiği tek liderin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu Kocaeli'deki açılış bayramında tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Teşekkürler Kocaeli" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye Kocaeli Yerel Haberler

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