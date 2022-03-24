Başkan Doğan, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi,

Kütahya Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Küre oyununda Kütahya 2.'si olan Mehmet Eymen Baykal, Q bitz oyununda Kütahya il 3.'sü olan Gizem Şimşek ile Kütahya satranç turnuvasında il 6.'sı olan öğrenciler, Ali Kalaycı, Mehmet Halit Akar, Umut Berat üÜlker, Orhan Özer, Gazi Emet İlkokulu Müdürü İsmail Tavacı ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, öğrencilere satranç takımı ve mangala oyunları hediye etti. - KÜTAHYA