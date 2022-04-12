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Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde altın madalya sahibi olan Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde altın madalya sahibi olan Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Antrenör Gürbüz Yıldız yönetiminde katıldıkları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve takım halinde yer aldıkları Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde topladıkları altın madalyalarla Ardahan'ın yüz akı olan genç sporcuları, Başkan Demir unutmadı. Restoranda verdiği iftar yemeğinde bilek güreşçileri ile buluşan Başkan Demir ve eşi Zuhal Demir, başarılı gençlerle yakından ilgilendi. - ARDAHAN

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Türkiye, Ardahan, Yerel, Haberler

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