Başkan Çömden'den 10 Kasım mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Mehmet Çömden, vatan toprakları için mücadele eden, gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm aziz şehitlere, gazilere ve kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Çömden mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla, memleketimizin her köşesinde verilen bağımsızlık mücadelesini 100. Yılını gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Türk milleti olarak en büyük vazifemiz, Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinde dile getirdiği gibi ülkemizin, vatanımızın birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmak demek, Cumhuriyetimize bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip çıkmak demektir. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN