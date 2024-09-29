KAYSO Eylül Toplantısı: İhracat ve Finansman Destekleri Vurgusu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Eylül ayı meclis toplantısında büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Büyümeye net dış talebin 1.3 puanlık pozitif katkı vermesinin oldukça kıymetli. Bu manada ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmeli. Özellikle reel sektör için kredi şartları iyileştirilmeli, finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmeli" dedi.

KAYSO Eylül Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; enflasyonun yıllık bazda yüzde 65-70 civarında seyrederken, kur artışının yüzde 35'ler civarında olmasının orta ve üst teknoloji ile üretim yapan sektörler hariç hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkilediğini söyledi. Özkaya; "Özellikle emek yoğun sektörlerimizin yurt dışı rekabet gücü zayıflamış, ihracat pazarlarından yeni siparişlerin akışı azalmış ya da durmuştur. Mevcut finansal zorluklar devam ederken, kredi bulmak zorlaşmıştır. Hem yurtiçi hem yurt dışı talep yetersizliğinin yanında firmalarımızın maliyetlerini olumsuz yönde etkileyen verimsizlikte firmalarımızı kısa ve uzun vadede olumsuz etkilemekte. Çalışacak eleman teminindeki zorluklar, kapasite kullanımının düşüklüğü, rekabet gücümüzü zayıflatmakta, ürün başına ilave sabit maliyet yüklemektedir" dedi.

İşverenlerin üzerindeki gereksiz yüklerin alınması gerektiğini ifade eden Özkaya, "Çalışanlarımızın başka yerlerle olan ticari anlaşmazlıklarından doğan icra takiplerinin ödemelerini yapmak işverenin sorumluluğundadır. Özellikle çok çalışanı olan işletmelerde ve bazen de bir kişinin birden çok dosyasının olduğu düşünüldüğünde, iş yeri için bazen içinden çıkılmaz, istenmeyen sonuçların doğmasına sebebiyet vermektedir. Gözden kaçan bir dosya yüzünden bile işletmelerimizin tüm mal varlıkları dondurulmakta, haciz işlemine maruz kalınmaktadır. Bu adaletsiz durumun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. İşverenin sorumluluğunun ise çalışanın ücretini bankaya yatırması olmalıdır" diye konuştu. Özkaya; işçi işveren davalarında sayıları çok az da olsa bazı avukatların özellikle matbu olarak düzenlenmiş metinler üzerinden tek taraflı yalan beyanlarla işverenlerin aleyhine dava dosyaları oluşturduğunu, bu durumun çalışma hayatını ve iş barışını zorladığını belirterek, bu konunun ilgili bakanlıklar ve birimler tarafından değerlendirilmesi, firmaların itibarlarının zedelenmemesi gerektiğini söyledi.

İşçi davalarında zaman aşımı süresinin 5 yıldan bir yıla düşürülmeli gerektiğini ifade eden Özkaya, meslekte çalışma gücü kaybı davalarında da zaman aşımının 10 yıldan 5 yıla indirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Küresel çapta başlayacak faiz indirimlerinin piyasaları olumlu etkileyeceğinin altını çizen Özkaya, sanayicilere 2025 yılının nisan ayına kadar temkinli olmaları yönünde çağrıda bulunda.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konuşmasının başında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınayarak sözlerine başladı. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Başkan Büyüksimitci; "Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme göstererek, Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu. Ancak ikinci çeyrekte sıkılaşmanın etkisiyle büyüme ivmesinin yavaşladığını görüyoruz. Açıklanan verilere baktığımızda, birçok sektörde ivme kaybı olduğunu, sanayi sektöründe ise daralma olduğunu görüyoruz. Atılan sıkılaştırma adımlarına rağmen pozitif büyüme önemli ancak, sağlıklı büyüme tüketimle değil, üretimle olmalı" dedi. Büyümeye net dış talebin 1.3 puanlık pozitif katkı vermesinin oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Büyüksimitci, "Bu manada ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmeli. Özellikle reel sektör için kredi şartlarının iyileştirilmesi, finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, üretimin ve büyümenin devamı açısından büyük önem arz ediyor" diye konuştu. Orta Vadeli Programın enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası sunduğunu kaydeden Büyüksimitci, program kapsamında belirlenen stratejik adımların, son dönemde bozulan makroekonomik dengelerin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını ve ekonomiye yönelik belirsizlikleri azaltacağını söyledi. Programda, enflasyonda yukarı yönlü, büyümede ise aşağı yönlü bir revize yapıldığını hatırlatan Büyüksimitci, "Ekonomi tarafında, özellikle enflasyonu düşürmeye yönelik ciddi bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon çok önemli. Finansal istikrar, öngörülebilirliğin artması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi sanayiciler olarak temel beklentilerimiz arasında. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon muhasebesine bir takım düzenleme getirildiğini hatırlatan Başkan Büyüksimitci; "Yapılan yeni düzenleme ile küçük işletmelerden oluşan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. İş dünyasının taleplerini büyük bir hassasiyetle ilgili makamlara ileten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, önerilerimizi dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ