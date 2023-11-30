Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan Büyükkılıç, her ay düzenli olarak yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesi AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki hizmet binasında düzenlenen toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir ve il belediye başkanlarının katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği vizyonu doğrultusunda geleceğin kentlerini inşa edecek hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Yerel yönetimler toplantısını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın başkanlığında büyükşehir ve il belediye başkanlarımızla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen toplantıya katıldık. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ