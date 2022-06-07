Başkan Büyükkılıç, Develi Devlet Hastanesi çalışmalarını inceledi - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Devlet Hastanesi çevresinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ve ilçe teşkilatının karşıladığı Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra hastane çevresindeki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ve hastalarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibi ve Sağlık Bakanlığımızın da çalışmalarıyla Develimize yakışır şekilde yapılan devlet hastanemizin çevresindeki olumsuzlukları gidermek ve esnafımızın daha nezih ortamda çalışmalarına imkan sağlamak için 8 bin ton sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Develimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Uyumundan ve bizlere olan desteğinden dolayı Cabbar Başkanıma ve teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" açıklamalarında bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a yaptığı hizmetler ve ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Her ne zaman Develimize hizmet için kapısını çalsak elimizi boş göndermeyen Memduh Başkanıma şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Havaların ısınmasıyla sıcak asfalt atılacağı sözünü verdiğimiz hastane çevremizin sıcak asfalt çalışması en kısa sürede tamamlanacaktır. Memduh Başkanımızın da desteğiyle Develimizin ihtiyacı olan hizmetleri en kaliteli ve hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel