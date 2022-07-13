Başkan Arslan'ın acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Arslan'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Arslan'ın acı günü

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan vefat etti.

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan vefat etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu bugün vefat etti. Merhum Hidayet Arslan'ın cenazesinin yarın Kızılyaka Mezarlığına defnedileceği bildirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Arslan Denizli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title