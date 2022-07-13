Başkan Arslan'ın acı günü Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan vefat etti. Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan vefat etti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın babası Hidayet Arslan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu bugün vefat etti. Merhum Hidayet Arslan'ın cenazesinin yarın Kızılyaka Mezarlığına defnedileceği bildirildi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Cengiz Arslan Denizli Yerel Haberler

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