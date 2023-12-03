Bandırma'da Dünya Engelliler Günü törenle kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı. Törende çelenk sunulması, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Türk İşaret Dili Tercümanı da konuşmaları işaret dili ile aktardı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunulması ve İstiklal Marşının okunması ardından Özel Çocuklar ve Özel Bireyler Derneği Başkanı Nihat Karakasım Arslan günün anlam ve önemi belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Türk İşaret Dili Tercümanı Nevriye Deniz ise konuşmaları işaret dili ile aktardı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Jandarma Bnb. Ahmet Tunç, Bandırma Belediye Başkan Vekili Merve Polat, CHP Belediye Engelli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR