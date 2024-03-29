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Bandırma'da Çöl Tozu Araçları Kapladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu etkili oldu. Araçlarının üzerlerini kaplayan çamuru gören sürücüler şaşkınlık içinde kaldı. Dün gece saatlerinden itibaren araçların üzerine yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabahın erken saatlerinde Bandırmalılar, lodoslu havanın etkisiyle araçlarının tozla kaplandığını fark edince kovalarla getirdikleri sularla araçlarını yıkamaya başladı.

Oto yıkama istasyonlarına akın eden sürücüler, yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. İstasyon görevlileri, çamur yağışının neden olduğu talep patlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yetkililer, lodos rüzgarının Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozun Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olduğunu belirtti.

Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım alanları için faydalı olduğunu vurgularken, bahar alerjisi veya solunum rahatsızlığı olanların tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Sahra Çölü üzerinden gelen tozlar, yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebep olabilir. Bu durumun toprak için faydalı olduğu belirtiliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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