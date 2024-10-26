Eski Antalyasporlu futbolcu 35 yaşında hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig ekibi Antalyaspor'un forması giyen Barrada, 35 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi.

2021'DE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

2018-2019 sezonunda Süper Lig kulübü Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan, aynı zamanda Fas Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu, 2021'de kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Barrada, PSG B, Getafe, Al Jazira, Marsilya, Gimnastic, Al-Shahania SC ve US Lusitanos'ta forma giymişti.

Antalyaspor'dan eski futbolcunun vefatının ardından yayınlanan başsağlığı mesajında, "Bir dönem kulübümüzde de forma giyen Abdelaziz Barrada'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Abdelaziz Barrada'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.