Bandırma'da Büyük Zafere Coşkulu Kutlama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü Bandırma'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın heyecanı, sabah gerçekleştirilen resmi kutlama programının yanı sıra Bandırma Belediyesi'nin organize ettiği fener alayı ve Betül Demir konserini içeren etkinliklerle tüm ilçeyi sardı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'ın makamında tebrikleri kabulü ile başlayan kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ve ardından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki geçit töreni ile devam etti. Sabah gerçekleştirilen programlara, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Anajet Üs Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

6. Ana Jet Üs Garnizon Komutanlığı Hava Pilot Binbaşı Orhun Bayazıt, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, "BugünAnadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun tarihe yazıldığı büyük zaferin 101'inci yıl dönümünü ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Daha sonra şiirler okundu, Bandırma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü halk oyunları ekibi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sergilendi. Resmi tören, askerlerin, öğrencilerin ve kamuya ait araçların yer aldığı geçit töreni ile tamamlandı.

FENER ALAYI VE BETÜL DEMİR KONSERİ

Bandırma Belediyesi'nin organize ettiği fener alayı ve Betül Demir konserine binlerce vatandaş katıldı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, fener alayında yer alarak hemşehrileriyle beraber Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Betül Demir konseri öncesi, konser alanındaki vatandaşlara seslenen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, hemşehrilerinin bayramını kutlayarak, "Sizlerle beraber bu meydanda bu anlamlı günde birlikte olmak ve sizlere hizmet etmek benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Bugün bu meydanlarda özgürce, çağdaş bir şekilde birbirimizi severek, sayarak yaşıyorsak, bugün bu meydanlarda hep berabersek bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz" dedi.

BANDIRMALI ÇOCUKLAR BAŞKANLA EL ELE İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİ

Betül Demir, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Gecenin en unutulmaz anlarından biri de Bandırmalı çocukların sahneye çıkarak, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Betül Demir eşliğinde İzmir Marşı'nı söylediği anlar oldu.

Betül Demir'e çiçek ve Bandırma Vapuru figürlü tablo hediye eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umut fidanlarıdır. Bandırma'da bayramımızı yediden yetmişe hep birlikte büyük coşkuyla kutluyoruz" diye konuştu.