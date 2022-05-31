Bakan Yardımcısı Alparslan'ın Gölpazarı temasları - Haberler

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Bakan Yardımcısı Alparslan'ın Gölpazarı temasları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Yardımcısı Alparslan'ın Gölpazarı temasları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, bir takım ziyaretler için Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, bir takım ziyaretler için Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldi.

Bakan Yardımcısı Alparslan, ilk olarak Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'i makamında ziyaret etti. İkili ilçedeki turizm alanındaki yatırımlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Bilecik İl Kültür Turizm Müdürümüz Serkan Bircan'da eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, ardından Gölpazarı Belediyesi'nin de üyesi olduğu ve ev sahipliği yaptığı İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği (İPEKBİR) Meclis Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yardımcısı Alparslan, toplantı sonrası ilçede gezerek, Başkan Suer'den bilgi aldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayri Suer Gölpazarı Bilecik Turizm Yerel Haberler

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