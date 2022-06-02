Babadağ Tanıtım Günleri Başladı - Haberler

Denizli'nin Babadağ ilçesinin tanıtılacağı 'Babadağ Tanıtım Günleri' görkemli bir açılışla başladı. Halk oyunları gösterisi, bando takımı, konser ve belgesel gösterimi ile ziyaretçilerine kapılarını açan Babadağ Tanıtım Günleri'nin ilk gününde vatandaşlar, etkinlik alanında yoğun kalabalık oluşturdu.

Babadağ Belediyesi, Babadağlı Sanayici ve İş Adamları (BASİAD) ve Forum Çamlık'ın düzenlediği, 5 gün sürecek 'Babadağ Tanıtım Günleri' başladı. Babadağ'a ait kültür, sanat, dokuma, gastronomi ve el emeği ürünlerinin tanıtıldığı etkinliğin ilk gününde bir çok organizasyon yer aldı.

Etkinliğe, Babadağ Kaymakamı Adem Karataş, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Arpacı, Babadağlı ve Denizlili sanayici ve iş adamları katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Babadağ keşkeği dağıtımı ve çeşitli ikram dağıtımları yapılırken; Babadağ Tanıtım Günleri bando gösterisi ile başladı. Sanatçı Işıl Koç'un konseri ile etkinlik devam etti.

"YÜREKLERE DOKUNAN BİR İLÇE"

Konserin ardından halk oyunları gösterisi sergilendi. Büyük beğeni toplayan zeybek ve harmandalı gösterileri sonrası açılış konuşmaları yapıldı.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, konuşmasında şunları söyledi:

"Babadağ tarihi, kültürü, doğası, gastronomisi, insanları ve üretimi ile kentimiz ve Türkiye için çok önemli bir konuma sahip. İş dünyasına kazandırdığı isimler ile ekonomiye, doğası, tarihi ve kültürel yapısı ile turizme, gastronomi kültürü ile damaklara ama en önemlisi insanı ile yüreklere dokunan bir ilçe.

Göreve geldiğimiz 2019 Nisan ayından bu yana gecemizi gündüzümüze katarak, yorulmadan ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Gerek yapısal projelerimizi gerekse sosyal projelerimizi insan odaklı ve derman belediyecilik anlayışı ile hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızda halkımızdan aldığımız güç kadar, ilçemizden çıkan ve bugün kent ekonomisine yön veren iş insanlarının oluşturduğu Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin desteğini hep yanımızda hissettik."

"BABADAĞ'IN TARİH, KÜLTÜR VE YAŞAMINA DAİR ÖNEMLİ İP UÇLARI"

Turizm Yolunda Babadağ projesi kapsamında Babafest başta olmak üzere pek çok çalışmayı BASİAD'la yürüttüğünü söyleyen Başkan Atlı, "İlçemizin tanıtımı için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Tabi bu çalışma için de en önemli lokasyonun olarak Forum Çamlık Alışveriş Merkezi olduğu hepimizin ortak fikri. Her gün binlerce ziyarete ev sahipliği yapan, kentimizin marka değerine katkı sunan ve kurumsal kimliği ile göz dolduran Forum Çamlık Alışveriş Merkezi ile çözüm ortaklığı yapmak bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Belediyemizle beraber bu iki önemli markayı yan yana getiren etkinliğimiz kapsamında Babadağ'ın tarih, kültür ve yaşamına dair önemli ip uçlarına ulaşacaksınız. İlçemizi ve insanını tanıyacak, vizyonumuz hakkında fikir sahibi olacaksınız" dedi.

"BABADAĞ'IN NE ANLAMA GELDİĞİNE TANIKLIK EDECEKSİNİZ"

Başkan Atlı, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Yan tarafta kurduğumuz standların yanı sıra sergi alanımızda kadınlarımızın el emeği 3 boyutlu görsel çalışmalarını göreceksiniz. Ayrıca Babadağımızı ve Babadağlıları anlatan belgesel filmi hep birlikte izleyeceğiz. Bizim için Babadağ'ın ne anlama geldiğine tanıklık edeceksiniz. Ben hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, bir ayı aşkın süredir gece gündüz çalışarak fikirlerimize hayat veren çalışma arkadaşlarımıza, proje ve çözüm ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum."

"BABADAĞ TARİHİ DOKUSUYLA, YAYLALARIYLA, BOZULMAMIŞ, KIYMETLİ BİR YER"

BASİAD Başkanı Şeref Arpacı ise şöyle konuştu:

"Babadağ bizim için çok kıymetli. Babadağ dostlarıyla burada hep beraberiz şu an. Babadağ aslında bu şehrin Denizli'ye en yakın ve en güzel lokasyonunda. Biz çok seviyoruz Babadağ'ı ve bu güzellikleri de herkesin görmesini istiyoruz. Babadağ ekonomik, sosyal ve gastronomik kültürü olan bir ilçe. Babadağ'ın ekonomi ve gastronomi kültürünü herkes biliyor artık. Sıra Babadağ'ın kendisini tanıtmakta. Babadağ tarihi dokusuyla, yaylalarıyla, bozulmamış, kıymetli bir yer. Herkesin burayı gezip görmesini istiyoruz. Turizm yolunda Babadağ projesi yapıldıktan sonra çok güzel tepkiler geldi ve sahip çıkıldı. Babadağ Belediyesi ve Babadağ Kaymakamlığı'yla bu süreçte birlikte çalıştık. Kendilerine teşekkür ediyorum bir kere daha. Bu işin en kıymetlisi Babadağ halkının sahip çıkması oldu. Pandemi dolayısıyla 2 yıl yapamadığımız Babafest etkinliğimiz aranır oldu. İstediğimiz noktaya yaklaştığımızı düşündük. Devamında da Babadağ Tanıtım Günleri'nin de faydalı olacağını düşünüyorum. Burada gördükleriniz Babadağ'dan birer parça, asıl değer Babadağ'da. O yüzden Babadağ'a gelmenizi, gezmenizi isterim. Hepinize katıldığı için teşekkür ederim."

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik organizasyonunda yer alan firma ve kişilere teşekkür plaketleri verildi. Törenin ardından sinema salonunda Babadağ konulu 'Benim İçin Babadağ' isimli belgesel gösterimi yapılırken katılımcıların belgesele ilgisi yoğun oldu.

Babadağ Tanıtım Günleri, 5 Haziran'da sona erecek.

ANKA / Yerel