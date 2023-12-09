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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Dünya İnsan Hakları Günü'nde mesaj yayınladı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Canbolat, Türkiye'nin insan hakları konusundaki öncü rolünü vurgulayarak, uluslararası çalışmalarda lider ve güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolaysıyla bir mesaj yayınladı. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsuru olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, mesajında "Temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Hak ve özgürlüklerin eşitlik temelinde ve ayrımcılık yapılmadan tüm bireyler için geçerli olduğunu dünya milletlerinin ortak girişimiyle kayıt altına alan ve 'İnsan Haklarının Anayasası' olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulü hiç şüphesiz Birleşmiş Milletler'in en önemli başarılarından birisidir. Medeni ve siyasi hakların yanı sıra, ekonomik ve sosyal hakların tanınıp benimsetilmesine, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine, kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesine, işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına, engellilerin ve göçmenlerin haklarının güvence altına alınmasına dair uluslararası hukuk belgelerinin birçoğunun kaynağı, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. İnsan haklarının dünyadaki her birey bakımından hayatın doğal gerçeği haline getirilmesi hedefine ulaşılıncaya kadar bu alandaki çabaları devam ettirmek tüm ulusların ortak görevi olmaya devam edecektir. Bugün maalesef, dünyanın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Ancak yine ne yazık ki bu trajediye ülkemiz ile beraber birkaç ülke haricinde seyirci kalınmaktadır. Ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda Ülkemiz lider, güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir. Ülkemiz bu anlayışla, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşüncelerle, milletimizin ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü'nü en içten duygularla kutluyor, insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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